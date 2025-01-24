Путін готовий. Кремль відповів на пропозицію Трампа

Російський диктатор Володимир Путін готовий до контакту з новим президентом США Дональдом Трампом, а також чекає конкретних сигналів з боку Білого дому.
Головні тези:
- Пєсков стверджує, що команда Путіна налаштована на переговори з Трампом.
- Трамп наказав своїм помічникам організувати дзвінок російському диктатору для обговорення особистої зустрічі.
- Головна мета майбутніх перемовин - завершення війни РФ проти України.
Путін погодився зустрітися з Трампом
З заявою з цього приводу 24 січня виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Таким чином прессекретар російського диктатора відповів на запитання, чи можна очікувати контактів Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Що важливо розуміти, американський лідер нещодавно офіційно підтвердив плани зустрітися з Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.
Трамп наказав своїй команді організувати дзвінок Путіну
20 січня стало відомо, що новий очільник Білого дому доручив своїм помічникам організувати дзвінок російському диктатору. Трамп хотів, щоб такі переговори відбулися найближчими днями.
Як стверджують інсайдери, дзвінок повинен відбутись з однією метою — обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати завершити війну РФ проти України.
Анонімні джерела стверджують, що члени адміністрації національної безпеки Трампа почали працювати над підготовкою до телефонної розмови з Путіним кілька тижнів тому.
Досі невідомо, чи була остаточно узгоджена дата переговорів.
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