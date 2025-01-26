Эрдоган хочет воспользоваться провалом Путина на газовом рынке ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

Эрдоган хочет воспользоваться провалом Путина на газовом рынке ЕС

Эрдоган
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Источник:  Politico

После того, как российский диктатор Владимир Путин потерял европейский газовый рынок для сбыта “голубого топлива”, его место планирует занять турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Главные тезисы

  • Турция намерена расширить свое энергетическое сотрудничество с Евросоюзом.
  • Анкара хочет использовать Южный газовый коридор и увеличить объемы поставок газа из Азербайджана в Европу.
  • В последние годы энергетические переговоры между Турцией и ЕС были в замороженном состоянии из-за конфликта с Кипром.

Турция хочет заместить РФ на газовом рынке ЕС

Как удалось узнать изданию Politico, официальная Анкара намерена стать ведущим поставщиком природного газа в Европу на фоне вытеснения страны-агрессорки России с этого рынка.

Эти планы журналистам подтвердил посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи.

По словам последнего, именно энергетическое сотрудничество должно стать приоритетом повестки дня в рамках запланированного "размораживания" отношений с Евросоюзом.

У нас есть Южный газовый коридор. У нас есть 18 миллиардов кубометров газа, которые поступают в основном из Азербайджана, и мы можем легко расширить это, подключив его к средиземноморскому газу. Наша роль есть, наш потенциал есть, — подчеркнул турецкий дипломат.

Почему Турция не смогла реализовать свои планы раньше

Журналисты обращают внимание на то, что энергетические переговоры Анкары с Брюсселем были заморожены еще 6 лет назад.

Что важно понимать, ключевая причина заключалась в громком конфликте между Турцией и Кипром по поводу прав на бурение газа на дне Средиземного моря.

Кроме транзита азербайджанского газа и экспорта собственных внутренних запасов, Турция импортирует топливо из России через трубопровод "Турецкий поток" по дну Черного моря.

Как отмечает издание, после того, как закончилось соглашение о транзите российского газа по территории Украины, это подводное сообщение осталось единственным маршрутом, по которому Москва может выходить на рынок Европы.

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