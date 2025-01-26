Эрдоган хочет воспользоваться провалом Путина на газовом рынке ЕС

После того, как российский диктатор Владимир Путин потерял европейский газовый рынок для сбыта “голубого топлива”, его место планирует занять турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция хочет заместить РФ на газовом рынке ЕС

Как удалось узнать изданию Politico, официальная Анкара намерена стать ведущим поставщиком природного газа в Европу на фоне вытеснения страны-агрессорки России с этого рынка.

Эти планы журналистам подтвердил посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи.

По словам последнего, именно энергетическое сотрудничество должно стать приоритетом повестки дня в рамках запланированного "размораживания" отношений с Евросоюзом.

У нас есть Южный газовый коридор. У нас есть 18 миллиардов кубометров газа, которые поступают в основном из Азербайджана, и мы можем легко расширить это, подключив его к средиземноморскому газу. Наша роль есть, наш потенциал есть, — подчеркнул турецкий дипломат. Поделиться

Почему Турция не смогла реализовать свои планы раньше

Журналисты обращают внимание на то, что энергетические переговоры Анкары с Брюсселем были заморожены еще 6 лет назад.

Что важно понимать, ключевая причина заключалась в громком конфликте между Турцией и Кипром по поводу прав на бурение газа на дне Средиземного моря.

Кроме транзита азербайджанского газа и экспорта собственных внутренних запасов, Турция импортирует топливо из России через трубопровод "Турецкий поток" по дну Черного моря. Поделиться

Как отмечает издание, после того, как закончилось соглашение о транзите российского газа по территории Украины, это подводное сообщение осталось единственным маршрутом, по которому Москва может выходить на рынок Европы.