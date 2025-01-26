Эрдоган хочет воспользоваться провалом Путина на газовом рынке ЕС

После того, как российский диктатор Владимир Путин потерял европейский газовый рынок для сбыта “голубого топлива”, его место планирует занять турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Главные тезисы
- Турция намерена расширить свое энергетическое сотрудничество с Евросоюзом.
- Анкара хочет использовать Южный газовый коридор и увеличить объемы поставок газа из Азербайджана в Европу.
- В последние годы энергетические переговоры между Турцией и ЕС были в замороженном состоянии из-за конфликта с Кипром.
Турция хочет заместить РФ на газовом рынке ЕС
Как удалось узнать изданию Politico, официальная Анкара намерена стать ведущим поставщиком природного газа в Европу на фоне вытеснения страны-агрессорки России с этого рынка.
Эти планы журналистам подтвердил посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи.
По словам последнего, именно энергетическое сотрудничество должно стать приоритетом повестки дня в рамках запланированного "размораживания" отношений с Евросоюзом.
Почему Турция не смогла реализовать свои планы раньше
Журналисты обращают внимание на то, что энергетические переговоры Анкары с Брюсселем были заморожены еще 6 лет назад.
Что важно понимать, ключевая причина заключалась в громком конфликте между Турцией и Кипром по поводу прав на бурение газа на дне Средиземного моря.
Как отмечает издание, после того, как закончилось соглашение о транзите российского газа по территории Украины, это подводное сообщение осталось единственным маршрутом, по которому Москва может выходить на рынок Европы.
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