В непризнанном Приднестровье жалуются на исчерпанные запасы газа

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в регионе остались запасы газа на несколько дней, а запасов угля для генерации электроэнергии хватит до середины февраля. Но вместо России, не подающей им газ, в анклаве обвиняют Молдову.
Главные тезисы
- Исчерпанные запасы газа и угля привели к энергетическому кризису в непризнанном Приднестровье.
- Лидер региона обвиняет Молдову в препятствиях поставок газа, хотя Молдова утверждает обратное.
- Ситуация с энергетикой в регионе является предметом острой политической и экономической дискуссии.
В непризнанном Приднестровье жалуются на энергетический кризис
Красносельский пожаловался российским медиа, что имеющийся газ в Приднестровье иссякает и после этого ситуация станет очень сложной, а запаса угля, за счет которого расположенная на юге региона тепловая электростанция производит электроэнергию, хватит "максимум до 16-17 февраля".
Буквально через несколько дней закончится остающийся в трубе газ, и без него будет очень тяжело. Конечно, без поставки газа, поскольку в Приднестровье газифицирована энергетика, для нас невозможно жить в таких условиях.
Он также продолжил обвинение, что проблема не решается якобы из-за препятствования Молдове.
В правительстве Молдовы назвали дезинформацией утверждение лидера Приднестровья о том, что Молдова якобы препятствует возможным вариантам поставки газа в непризнанный регион.
В Приднестровье снова цинично обвиняют Молдову
Утром 24 января приднестровские медиа сообщили об акциях протеста возле КПП в Бендерах, Рыбнице и Дубосарах.
Люди приходят с плакатами: «Молдова пропусти газ», «Нет геноцида приднестровского народа», «Молдова виновата в гибели приднестровских граждан».
Кишинев называет протесты частью плана Москвы по дестабилизации региона. Там подчеркивают, что Тирасполь отказался от предложенных Молдавией поставок газа.
По информации российских медиа, Россия готовится подать газ в Приднестровье с 1 февраля и забронировала для этого участок газопровода Турецкий поток.
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