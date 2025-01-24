В непризнанном Приднестровье жалуются на исчерпанные запасы газа

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в регионе остались запасы газа на несколько дней, а запасов угля для генерации электроэнергии хватит до середины февраля. Но вместо России, не подающей им газ, в анклаве обвиняют Молдову.

В непризнанном Приднестровье жалуются на энергетический кризис

Красносельский пожаловался российским медиа, что имеющийся газ в Приднестровье иссякает и после этого ситуация станет очень сложной, а запаса угля, за счет которого расположенная на юге региона тепловая электростанция производит электроэнергию, хватит "максимум до 16-17 февраля".

Буквально через несколько дней закончится остающийся в трубе газ, и без него будет очень тяжело. Конечно, без поставки газа, поскольку в Приднестровье газифицирована энергетика, для нас невозможно жить в таких условиях.

Он также продолжил обвинение, что проблема не решается якобы из-за препятствования Молдове.

Если Молдова будет действовать согласно своим обещаниям, если поставки пройдут через Moldovagaz и газ будут покупать на европейских рынках, то его можно поставлять хоть завтра. Оплату Приднестровья гарантирует. Все задержки совершенно искусственны, все заявления о затягивании процесса со стороны Приднестровья или России ложны. Поделиться

В правительстве Молдовы назвали дезинформацией утверждение лидера Приднестровья о том, что Молдова якобы препятствует возможным вариантам поставки газа в непризнанный регион.

В Приднестровье снова цинично обвиняют Молдову

Утром 24 января приднестровские медиа сообщили об акциях протеста возле КПП в Бендерах, Рыбнице и Дубосарах.

Люди приходят с плакатами: «Молдова пропусти газ», «Нет геноцида приднестровского народа», «Молдова виновата в гибели приднестровских граждан».

Акции протеста в непризнанном Приднестровье

Кишинев называет протесты частью плана Москвы по дестабилизации региона. Там подчеркивают, что Тирасполь отказался от предложенных Молдавией поставок газа.

На прошлой неделе Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновятся в рамках "гуманитарной помощи". Поделиться

По информации российских медиа, Россия готовится подать газ в Приднестровье с 1 февраля и забронировала для этого участок газопровода Турецкий поток.