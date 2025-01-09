Газпром искусственно создал энергетический кризис в Приднестровье — Санду

Российская компания «Газпром» собственноручно создает энергетический кризис в Приднестровье, несмотря на то, что у Молдовы есть контракт на поставку газа. Об этом 9 января заявила президент Молдовы Мая Санду.

Санду обвинила Газпром в энергетическом кризисе в Приднестровье

Мы понимаем, что люди (в Приднестровье — ред.) переживают сложные времена. Мы готовы помочь. Я хочу, чтобы они знали, что этот кризис создает «Газпром», потому что у Молдовы есть контракт на поставку газа. По этому контракту "Газпром" должен поставлять газ.

Санду напомнила, что существует альтернативный трубопровод "Турецкий поток". То есть не проблема, что газ не может проходить через Украину.

«Газпром» решил, что не хочет больше поставлять газ, и поэтому у людей сейчас есть такие проблемы. Мы готовы помочь генераторам и медикаментам. Люди могут перейти на правый берег, если им нужно в больницу или решать другие проблемы Моя Санда Президент Молдовы

Санду добавила, что вчера провела телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого сказала, что Украина может поставлять уголь в Приднестровье.

Молдавская ГРЭС (МГРЭС) сейчас работает благодаря резервному топливу — углю, которого хватит всего на 24 дня, поэтому региону крайне нужно топливо.

Мы говорили о том, что Украина может поставлять уголь, чтобы МГРЭС производила электричество и на левый и правый берег Днестра. И для Украины. То есть, есть решение. Нужно, чтобы Тирасполь и Москва согласились на то, чтобы решить вопросы людей.

По ее словам, правительство ведет переговоры с «приднестровскими властями».

Газпром прекратил поставки газа в Приднестровье

Газпром 28 декабря сообщил, что прекратит поставки газа в Молдову из-за якобы долгов от Moldovagaz.

В Молдове 16 декабря был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. 31 декабря Минэнергетики сообщило, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ. Поделиться

«Власть» Приднестровья тоже ввела режим чрезвычайной ситуации. После прекращения подачи газа там отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. Запасов газа, по данным приднестровских властей, должно хватить на 20 дней. Молдавская ГРЭС с 1 января перешла на генерацию электроэнергии на угле.