Молдова предложила помощь Приднестровью. Как отреагировали в "ПМР"

Еще в декабре 2024 года власти Молдовы предлагали непризнанному Приднестровью помощь в закупке газа и электроэнергии. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан.

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По словам госсекретаря, в прошлом месяце Министерство энергетики обратилось к "Тираспольтрансгазу" и предложило альтернативу в случае прекращения поставок российского газа.

Константин Боросан отметил, что была возможность закупать его на румынской бирже.

Более того, он добавил, что 2 января Moldovagaz и Energocom предложили механизм закупки газа на региональных рынках.

Также указано, что Молдавской ГРЭС, которая является основным предприятием электрогенерации в Приднестровье, предложили перерабатывать в электроэнергию газ, закупленный Energocom.

До сих пор мы не получили ответа на эти предложения. А "Тираспольтрансгаз" отказался от сотрудничества в тот же день, 2 января. Константин Боросан Государственный секретарь Министерства энергетики Молдовы

Что известно о ситуации в "ПМР"

С 1 января непризнанное Приднестровье перестало получать российский газ.

С этой проблемой столкнулись десятки тысяч бытовых потребителей. Кроме того, остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января.

Как пояснил Боросан, в “ПМР” после прекращения поставок российского газа, несмотря на безуспешные попытки сэкономить, дефицит электроэнергии уже составил около 30% от необходимого потребления, или 65 МВт.