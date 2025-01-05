Молдова предложила помощь Приднестровью. Как отреагировали в "ПМР"

Еще в декабре 2024 года власти Молдовы предлагали непризнанному Приднестровью помощь в закупке газа и электроэнергии. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан.
Главные тезисы
- Приднестровью грозит еще более масштабный дефицит электроэнергии и проблемы с газоснабжением в будущем.
- Молдавские предприятия предлагали альтернативные источники энергии, но пока не получили ответа из "ПМР".
- "Тираспольтрансгаз" отказался от сотрудничества с Молдовой еще 2 января.
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По словам госсекретаря, в прошлом месяце Министерство энергетики обратилось к "Тираспольтрансгазу" и предложило альтернативу в случае прекращения поставок российского газа.
Константин Боросан отметил, что была возможность закупать его на румынской бирже.
Более того, он добавил, что 2 января Moldovagaz и Energocom предложили механизм закупки газа на региональных рынках.
Также указано, что Молдавской ГРЭС, которая является основным предприятием электрогенерации в Приднестровье, предложили перерабатывать в электроэнергию газ, закупленный Energocom.
Что известно о ситуации в "ПМР"
С 1 января непризнанное Приднестровье перестало получать российский газ.
С этой проблемой столкнулись десятки тысяч бытовых потребителей. Кроме того, остановилась работа местной промышленности.
Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января.
Как пояснил Боросан, в “ПМР” после прекращения поставок российского газа, несмотря на безуспешные попытки сэкономить, дефицит электроэнергии уже составил около 30% от необходимого потребления, или 65 МВт.
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