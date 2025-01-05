Молдова запропонувала допомогу Придністровʼю. Як відреагували у "ПМР"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Молдова запропонувала допомогу Придністровʼю. Як відреагували у "ПМР"

Боросан
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Джерело:  Newsmaker

Ще в грудні 2024 року влада Молдови пропонувала невизнаному Придністровʼю допомогу з закупівлею газу та електроенергією. Про це повідомив державний секретар Міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан.

Головні тези:

  • Придністров'ю загрожує ще масштабній дефіцит електроенергії та проблеми з газопостачанням у майбутньому.
  • Молдовські підприємства пропонували альтернативні джерела енергії, але поки не отримали відповіді з "ПМР".
  • "Тираспольтрансгаз" відмовився від співпраці з Молдовою ще 2 січня.

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За словами держсекретаря, минулого місяця Міністерство енергетики звернулося до "Тираспольтрансгазу" і запропонувало альтернативу в разі припинення постачання російського газу.

Костянтин Боросан зазначив, що була можливість закуповувати його на румунській біржі.

Ба більше, він додав, що 2 січня Moldovagaz і Energocom запропонували механізм закупівлі газу на регіональних ринках.

Також вказано, що Молдовській ГРЕС, яка є основним підприємством електрогенерації в Придністровʼї, запропонували переробляти в електроенергію газ, закуплений Energocom.

До сьогодні ми не отримали жодної відповіді на ці пропозиції. А "Тираспольтрансгаз" відмовився від співпраці того ж дня, 2 січня.

Костянтин Боросан

Костянтин Боросан

Державний секретар Міністерства енергетики Молдови

Що відомо про ситуацію у “ПМР”

З 1 січня невизнане Придністровʼя перестало отримувати російський газ.

З цією проблемою зіткнулися десятків тисяч побутових споживачів. Окрім того, зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдовська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.

Як пояснив Боросан, у “ПМР” після припинення постачання російського газу, попри безуспішін спроби заощадити, дефіцит електроенергії вже становив близько 30% від необхідного споживання, або 65 МВт.

Якщо не відключити достатню кількість споживачів, існує ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на лівому березі перевантажені, — наголосив держсекретар.

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