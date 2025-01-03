Невизнане Придністров'я боїться купувати європейський газ

Так звана "влада" самопроголошеного Придністров'я навіть під загрозою енергокризи не захотіла купувати європейський газ замість російського. Квазідержава відхилила пропозицію допомоги від Молдови.

Невизнане Придністров'я боїться “високих цін” на європейський газ

Про це заявив виконувач обов'язків голови "Молдовагаз" Вадим Чебан.

За його словами, "влада" Придністров'я пояснила відмову від європейського газу через "вищі та нестабільніші ціни".

Водночас проросійський Тирасполь заявив, що очікує відновлення постачання газу від "Газпрому" за контрактом, дія якого завершиться 2026 року.

Допомога від Молдови

2 січня виконувач обов'язків глави "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров'ю в постачанні газу.

Така пропозиція надійшла після того, як так звана "ПМР" припинила отримувати російський газ, оскільки Україна зупинила транзит. Поширити

Після цього в Придністров'ї припинили подачу тепла і газу місцевим жителям.