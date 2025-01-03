Невизнане Придністров'я боїться купувати європейський газ
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Невизнане Придністров'я боїться купувати європейський газ

газ
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Джерело:  ipn.gov.pl

Так звана "влада" самопроголошеного Придністров'я навіть під загрозою енергокризи не захотіла купувати європейський газ замість російського. Квазідержава відхилила пропозицію допомоги від Молдови.

Головні тези:

  • Самопроголошене Придністров'я відмовляється купувати європейський газ через страх перед “високими та нестабільними цінами”.
  • Проросійський Тирасполь віддає перевагу співпраці з Газпромом та очікує відновлення постачання за укладеним контрактом до 2026 року.
  • Стан енергетичної системи в Придністров'ї загострився, доводячи до віялових відключень світла через перевищення споживання над генерацією.

Невизнане Придністров'я боїться “високих цін” на європейський газ

Про це заявив виконувач обов'язків голови "Молдовагаз" Вадим Чебан.

За його словами, "влада" Придністров'я пояснила відмову від європейського газу через "вищі та нестабільніші ціни".

Водночас проросійський Тирасполь заявив, що очікує відновлення постачання газу від "Газпрому" за контрактом, дія якого завершиться 2026 року.

Допомога від Молдови

2 січня виконувач обов'язків глави "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров'ю в постачанні газу.

Така пропозиція надійшла після того, як так звана "ПМР" припинила отримувати російський газ, оскільки Україна зупинила транзит.

Після цього в Придністров'ї припинили подачу тепла і газу місцевим жителям.

3 січня ввечері в Придністров'ї вже діють віялові відключення світла, оскільки рівень споживання перевищив рівень генерації.

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