У невизнаному Придністров'ї оголосили надзвичайний стан. Що відбувається
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У невизнаному Придністров'ї оголосили надзвичайний стан. Що відбувається

Кордон ПМР
Джерело:  24 канал

У підконтрольному Росії самопроголошеному Придністров'ї оголосили надзвичайний стан в економіці терміном на 30 днів через припинення транзиту російського газу територією України. 

Головні тези:

  • Надзвичайний стан було оголошено у самопроголошеному Придністров'ї через припинення транзиту російського газу через Україну.
  • Головні завдання введення надзвичайного економічного стану - запобігання критичному спаду виробництва та недопущення дестабілізації економіки.
  • Регіон Придністров'я стоїть перед загрозою гуманітарної кризи через повну залежність від постачання російського газу.
  • Поки немає підтвердженої інформації про подальше постачання газу у Придністров'я після закінчення договору.
  • Рішення з приводу постачання газу в Придністров'я в майбутньому залежить від умов договору між сторонами.

Що відомо про наслідки припинення транзиту російського газу через Україну для ПМР

За інформацією місцевих ЗМІ з посиланням на відповідний документ, рішення було прийняте з огляду на надзвичайну економічну ситуацію через скорочення або припинення поставок газу до невизнаного Придністров’я.

Немає стовідсоткової гарантії ані на постачання газу, ані на його відсутність. Проте ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Рада безпеки визначить дії кожного керівника, кожного службовця, кожної організації як у разі продовження постачання газу, так і в умовах його часткових поставок або повного припинення. Поки що сказати, який сценарій буде реалізовано, неможливо, — заявив так званий “президент” ПМР Вадим Красносельський.

У невизнаному Придністров’ї оголосили надзвичайний стан на тлі припинення поставок російського газу
Газогони в ПМР

Серед ключових задач введення надзвичайного економічного стану:

  • запобігання критичному спаду виробництва, недовантаженню виробничих потужностей;

  • протидія неконтрольованому розвитку стагфляції

  • недопущення дестабілізації економіки у сфері грошово-кредитних та валютно-фінансових відносин.

Що станеться із невизнаним Придністров’ям у разі припинення транзиту Україною російського газу

Росія фактично прирікає окуповане Придністров’я на гуманітарну кризу, адже регіон повністю залежить від постачання російського газу.

За словами члена наглядової ради АТ "Молдовагаз" Сергія Тофілата, поки що від "Газпрому" не надходило жодних пропозицій щодо зміни умов договору, зокрема точки доставки газу.

Тофілат пояснив, що питання про зміну умов договору не обговорювалося на засіданнях наглядової ради, у роботі якої він бере участь.

Таким чином, немає підтвердженої інформації про те, чи постачатиметься газ у Придністров’я після закінчення чинного договору.

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