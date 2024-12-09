У підконтрольному Росії самопроголошеному Придністров'ї оголосили надзвичайний стан в економіці терміном на 30 днів через припинення транзиту російського газу територією України.
Головні тези:
- Надзвичайний стан було оголошено у самопроголошеному Придністров'ї через припинення транзиту російського газу через Україну.
- Головні завдання введення надзвичайного економічного стану - запобігання критичному спаду виробництва та недопущення дестабілізації економіки.
- Регіон Придністров'я стоїть перед загрозою гуманітарної кризи через повну залежність від постачання російського газу.
- Поки немає підтвердженої інформації про подальше постачання газу у Придністров'я після закінчення договору.
- Рішення з приводу постачання газу в Придністров'я в майбутньому залежить від умов договору між сторонами.
Що відомо про наслідки припинення транзиту російського газу через Україну для ПМР
За інформацією місцевих ЗМІ з посиланням на відповідний документ, рішення було прийняте з огляду на надзвичайну економічну ситуацію через скорочення або припинення поставок газу до невизнаного Придністров’я.
Серед ключових задач введення надзвичайного економічного стану:
запобігання критичному спаду виробництва, недовантаженню виробничих потужностей;
протидія неконтрольованому розвитку стагфляції
недопущення дестабілізації економіки у сфері грошово-кредитних та валютно-фінансових відносин.
Що станеться із невизнаним Придністров’ям у разі припинення транзиту Україною російського газу
Росія фактично прирікає окуповане Придністров’я на гуманітарну кризу, адже регіон повністю залежить від постачання російського газу.
За словами члена наглядової ради АТ "Молдовагаз" Сергія Тофілата, поки що від "Газпрому" не надходило жодних пропозицій щодо зміни умов договору, зокрема точки доставки газу.
Тофілат пояснив, що питання про зміну умов договору не обговорювалося на засіданнях наглядової ради, у роботі якої він бере участь.
Таким чином, немає підтвердженої інформації про те, чи постачатиметься газ у Придністров’я після закінчення чинного договору.
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