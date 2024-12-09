У підконтрольному Росії самопроголошеному Придністров'ї оголосили надзвичайний стан в економіці терміном на 30 днів через припинення транзиту російського газу територією України.

Що відомо про наслідки припинення транзиту російського газу через Україну для ПМР

За інформацією місцевих ЗМІ з посиланням на відповідний документ, рішення було прийняте з огляду на надзвичайну економічну ситуацію через скорочення або припинення поставок газу до невизнаного Придністров’я.

Немає стовідсоткової гарантії ані на постачання газу, ані на його відсутність. Проте ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Рада безпеки визначить дії кожного керівника, кожного службовця, кожної організації як у разі продовження постачання газу, так і в умовах його часткових поставок або повного припинення. Поки що сказати, який сценарій буде реалізовано, неможливо, — заявив так званий “президент” ПМР Вадим Красносельський. Поширити

Газогони в ПМР

Серед ключових задач введення надзвичайного економічного стану:

запобігання критичному спаду виробництва, недовантаженню виробничих потужностей;

протидія неконтрольованому розвитку стагфляції

недопущення дестабілізації економіки у сфері грошово-кредитних та валютно-фінансових відносин.

Що станеться із невизнаним Придністров’ям у разі припинення транзиту Україною російського газу

Росія фактично прирікає окуповане Придністров’я на гуманітарну кризу, адже регіон повністю залежить від постачання російського газу.

За словами члена наглядової ради АТ "Молдовагаз" Сергія Тофілата, поки що від "Газпрому" не надходило жодних пропозицій щодо зміни умов договору, зокрема точки доставки газу.

Тофілат пояснив, що питання про зміну умов договору не обговорювалося на засіданнях наглядової ради, у роботі якої він бере участь.

Таким чином, немає підтвердженої інформації про те, чи постачатиметься газ у Придністров’я після закінчення чинного договору.