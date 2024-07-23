Навіщо Україна підтримує контакти з Придністров’ям — пояснення МЗС

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна підтримує діалог із невизнаним Придністров’ям виключно в координації з Кишиневом. Це відбувається через посла з особливих доручень Пауна Роговея.
Головні тези:
- Підтримка контактів із Придністров’ям зумовлена участю України у процесі придністровського врегулювання.
- Очільник МЗС вважає, що найефективнішим інструментом врегулювання конфлікту є прямі переговори між Кишиневом і Тирасполем у форматі "1+1".
- Процес придністровського врегулювання має включитися у європейський порядок денний з урахуванням переговорів щодо вступу Молдови та України до ЄС.
Що відомо про відносини України з “ПМР”
Глава МЗС зазначив, що необхідність цього контакту пояснити вкрай просто: Україна досі залишається учасницею процесу придністровського врегулювання.
Враховуючи це, вона повинна проводити консультації як із представниками зазначеного процесу, за винятком країни-агресора Росії, так і зі сторонами конфлікту — Кишиневом і Тирасполем.
За словами дипломата, цими питаннями активно займається посол з особливих доручень МЗС Паун Роговей.
Саме він як представник України проводив зустрічі з ватажком “ПМР” Вадимом Красносельським.
Чому попередній формат був неефективним
Очільник МЗС визнав недієздатність попереднього формату врегулювання придністровського конфлікту "5+2".
Головна причина його провалу — присутність там країни-агресора Росії.
Глава МЗС також додав, що з урахуванням старту переговорного процесу щодо вступу Молдови та України до Європейського Союзу, придністровське врегулювання повинно стати питанням європейського порядку денного.
За його словами, насамперед йдеться про сферу безпеки.
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