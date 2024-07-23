Навіщо Україна підтримує контакти з Придністров’ям — пояснення МЗС

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна підтримує діалог із невизнаним Придністров’ям виключно в координації з Кишиневом. Це відбувається через посла з особливих доручень Пауна Роговея.

Що відомо про відносини України з “ПМР”

Глава МЗС зазначив, що необхідність цього контакту пояснити вкрай просто: Україна досі залишається учасницею процесу придністровського врегулювання.

Враховуючи це, вона повинна проводити консультації як із представниками зазначеного процесу, за винятком країни-агресора Росії, так і зі сторонами конфлікту — Кишиневом і Тирасполем.

За словами дипломата, цими питаннями активно займається посол з особливих доручень МЗС Паун Роговей.

Саме він як представник України проводив зустрічі з ватажком “ПМР” Вадимом Красносельським.

Ці контакти — частина роботи спецпредставника. Важливо підкреслити, що він тісно координує свою діяльність із Кишиневом, і в зв'язку з цим жодних неузгоджених кроків чи ініціатив із нашого боку ніколи не було і не буде. Дмитро Кулеба Глава МЗС України

Чому попередній формат був неефективним

Очільник МЗС визнав недієздатність попереднього формату врегулювання придністровського конфлікту "5+2".

Головна причина його провалу — присутність там країни-агресора Росії.

Тому на цьому етапі найефективнішим інструментом є діалог у форматі "1+1", тобто прямі переговори і консультації між Кишиневом і Тирасполем, — пояснив Дмитро Кулеба. Поширити

Глава МЗС також додав, що з урахуванням старту переговорного процесу щодо вступу Молдови та України до Європейського Союзу, придністровське врегулювання повинно стати питанням європейського порядку денного.

За його словами, насамперед йдеться про сферу безпеки.