Зачем Украина поддерживает контакты с Приднестровьем — объяснение МИД

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина поддерживает диалог с непризнанным Приднестровьем исключительно в координации с Кишиневом. Это происходит через посла по особым поручениям Пауна Роговея.
Главные тезисы
- Поддержка контактов с Приднестровьем обусловлена участием Украины в процессе приднестровского урегулирования.
- Глава МИД считает, что наиболее эффективным инструментом урегулирования конфликта являются прямые переговоры между Кишиневом и Тирасполем в формате "1+1".
- Процесс приднестровского урегулирования должен включиться в европейскую повестку дня с учетом переговоров по вступлению Молдовы и Украины в ЕС.
Что известно об отношениях Украины с "ПМР"
Глава МИД отметил, что необходимость этого контакта объяснить очень просто: Украина до сих пор остается участницей процесса приднестровского урегулирования.
Учитывая это, она должна проводить консультации как с представителями этого процесса, за исключением страны-агрессорки России, так и со сторонами конфликта — Кишиневом и Тирасполем.
По словам дипломата, этими вопросами активно занимается посол по особым поручениям МИД Паун Роговей.
Именно он как представитель Украины проводил встречи с главарем “ПМР” Вадимом Красносельским.
Почему предыдущий формат был неэффективным
Кулеба признал недееспособность предыдущего формата урегулирования приднестровского конфликта "5+2".
Главная причина его провала — присутствие там страны-агрессорки России.
Глава МИД также добавил, что с учетом старта переговорного процесса по вступлению Молдовы и Украины в Европейский Союз, приднестровское урегулирование должно стать вопросом европейской повестки дня.
По его словам, в первую очередь речь идет о сфере безопасности.
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