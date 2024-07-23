Зачем Украина поддерживает контакты с Приднестровьем — объяснение МИД
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Зачем Украина поддерживает контакты с Приднестровьем — объяснение МИД

Паун Рогове
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Источник:  Newsmaker

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина поддерживает диалог с непризнанным Приднестровьем исключительно в координации с Кишиневом. Это происходит через посла по особым поручениям Пауна Роговея.

Главные тезисы

  • Поддержка контактов с Приднестровьем обусловлена участием Украины в процессе приднестровского урегулирования.
  • Глава МИД считает, что наиболее эффективным инструментом урегулирования конфликта являются прямые переговоры между Кишиневом и Тирасполем в формате "1+1".
  • Процесс приднестровского урегулирования должен включиться в европейскую повестку дня с учетом переговоров по вступлению Молдовы и Украины в ЕС.

Что известно об отношениях Украины с "ПМР"

Глава МИД отметил, что необходимость этого контакта объяснить очень просто: Украина до сих пор остается участницей процесса приднестровского урегулирования.

Учитывая это, она должна проводить консультации как с представителями этого процесса, за исключением страны-агрессорки России, так и со сторонами конфликта — Кишиневом и Тирасполем.

По словам дипломата, этими вопросами активно занимается посол по особым поручениям МИД Паун Роговей.

Именно он как представитель Украины проводил встречи с главарем “ПМР” Вадимом Красносельским.

Эти контакты — часть работы спецпредставителя. Важно подчеркнуть, что он тесно координирует свою деятельность с Кишиневом, и в связи с этим никаких несогласованных шагов или инициатив с нашей стороны никогда не было и не будет.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Почему предыдущий формат был неэффективным

Кулеба признал недееспособность предыдущего формата урегулирования приднестровского конфликта "5+2".

Главная причина его провала — присутствие там страны-агрессорки России.

Поэтому на этом этапе наиболее эффективным инструментом является диалог в формате "1+1", то есть прямые переговоры и консультации между Кишиневом и Тирасполем, — заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД также добавил, что с учетом старта переговорного процесса по вступлению Молдовы и Украины в Европейский Союз, приднестровское урегулирование должно стать вопросом европейской повестки дня.

По его словам, в первую очередь речь идет о сфере безопасности.

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