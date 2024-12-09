В подконтрольном России самопровозглашённом Приднестровье объявили чрезвычайное положение в экономике сроком на 30 дней из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины.

Что известно о последствиях прекращения транзита российского газа через Украину для ПМР

По информации местных СМИ со ссылкой на соответствующий документ, решение было принято с учетом чрезвычайной экономической ситуации из-за сокращения или прекращения поставок газа в непризнанное Приднестровье.

Нет стопроцентной гарантии ни на поставку газа, ни на его отсутствие. Тем не менее, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Сегодня Совбез определит действия каждого руководителя, каждого служащего, каждой организации как в случае продления поставки газа, так и в условиях его частичных поставок или полного прекращения. Пока сказать, какой сценарий будет реализован, невозможно, — заявил так называемый президент ПМР Вадим Красносельский. Поделиться

Газогоны в ПМР

Среди ключевых задач введения чрезвычайного экономического положения:

предотвращение критического спада производства, недогрузки производственных мощностей;

противодействие неконтролируемому развитию стагфляции

недопущение дестабилизации экономики в сфере денежно-кредитных и валютно-денежных отношений.

Что произойдет с непризнанным Приднестровьем в случае прекращения транзита по Украине российского газа

Россия фактически обрекает оккупированное Приднестровье на гуманитарный кризис, ведь регион полностью зависит от поставок российского газа.

По словам члена наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Сергея Тофилата, пока от "Газпрома" не поступало никаких предложений по изменению условий договора, в частности, точки доставки газа.

Тофилат пояснил, что вопрос об изменении условий договора не обсуждался на заседаниях наблюдательного совета, в работе которого он участвует.

Таким образом, нет подтвержденной информации о том, будет ли поставляться газ в Приднестровье по истечении действующего договора.