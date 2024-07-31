План реинтеграции Приднестровья. Когда могут вывести войска РФ

Испанское издание El Pais получило в свое распоряжение план реинтеграции Приднестровья, который якобы активно обсуждается властями Молдовы. Согласно ему, процесс продлится до 2038 года.

Молдова хочет вернуть контроль над Приднестровьем

Как удалось узнать испанским журналистам, план по заказу официального Кишинева якобы подготовило консалтинговое агентство.

Издание обращает внимание на то, что полномасштабное вторжение России в Украину дает возможность властям Молдовы воспользоваться моментом для восстановления экономической и политической реинтеграции Приднестровья.

Команда Санду рассчитывает на проведение референдума и вывод российских войск из региона до 2038 года.

Кроме того, указано, что требовать их вывод будет Тирасполь.

В 2024 году Кишинев якобы попытается договориться с “ПМР” о подготовке для региона судей, прокуроров и адвокатов.

После этого власти Молдовы планируют предоставить жителям Приднестровья временную компенсацию цены за газ.

Что важно понимать, все процессы будут происходить параллельно с ликвидацией складов боеприпасов и выведением российских военных. После этого в регионе планируется развернуть международную миссию.

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Как в Молдове комментируют этот план

По словам представителей Бюро реинтеграции Молдовы, приоритетные действия в области политики реинтеграции страны отражены в Программе и Плане действий правительства Республики.

Слив "плана" в СМИ также прокомментировал бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.

Он подчеркнул, что нет подтверждений тому, что молдавские должностные лица, на которых ссылаются авторы статьи, "действительно сообщили им то, что там написано".