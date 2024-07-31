План реінтеграції Придністров’я. Коли може відбутися виведення військ РФ

Іспанське видання El Pais отримало у своє розпорядження план реінтеграції Придністров’я, який наразі нібито активно обговорює влада Молдови. Згідно з ним, процес буде тривати до 2038 року.

Молдова хоче повернути контроль над Придністров’ям

Як вдалося дізнатися іспанським журналістам, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство.

Видання звертає увагу на те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну дає можливість владі Молдови скористатися моментом для відновлення економічної та політичної реінтеграції Придністров'я.

Команда Маї Санду розраховує на проведення референдуму і виведенням російських військ з регіону до 2038 року.

Окрім того, вказано, що вимагати їхнього виведення має Тирасполь.

Протягом 2024 року Кишинів нібито спробує домовитися з “ПМР” про підготовку для регіону суддів, прокурорів і адвокатів.

Після цього влада Молдови планує надати жителям Придністров'я тимчасову компенсацію ціни за газ.

Що важливо розуміти, усі процеси будуть відбуватися паралельно з ліквідацією складів боєприпасів і виведенням російських військових. Після цього у регіоні планують розгорнути міжнародну місію.

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Як у Молдові коментують цей план

За словами представників Бюро реінтеграції Молдови, пріоритетні дії в галузі політики реінтеграції країни відображено в Програмі та Плані дій уряду Республіки.

Злив “плану” у ЗМІ також прокоментував колишній віцепрем'єр із реінтеграції Александр Фленкя.

Він наголосив, що немає підтверджень того, що молдовські посадові особи, на яких посилаються автори статті, "справді повідомили їм те, що там написано".