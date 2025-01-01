В окупованому Росією Придністровʼї відключили опалення і гарячу воду
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В окупованому Росією Придністровʼї відключили опалення і гарячу воду

В окупованому Росією Придністровʼї відключили опалення і гарячу воду
Джерело:  online.ua

У Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, з 1 січня 2025 року припинили подачу опалення та гарячої води. Це сталося через зупинку транзиту газу територією України та відмову Росії постачати газ за альтернативними маршрутами.

Головні тези:

  • Зупинка транзиту газу територією України призвела до відключення опалення та гарячої води в окупованому Придністров'ї
  • Мешканцям району рекомендовано вжити заходи для збереження тепла та комфорту в умовах недостатку газу
  • Призупинення транзиту російського газу через Україну має наслідки не лише для Придністров'я, а й для українських споживачів
  • Офіційний Київ попередив про припинення транспортування газу, підготувавши інфраструктуру для функціонування в режимі нульового транзиту
  • Оператор ГТС України розпочав нову еру роботи в умовах припинення транзиту газу та надійного газопостачання

Яка ситуація у Придністровʼї

1 січня газотранспортна компанія "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" попередила мешканців регіону про припинення подачі газу до 12:00 у котельнях, приватних будинках і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

Через тимчасове припинення постачання газу до теплогенеруючих об'єктів, з 7:00 1 січня зупинено подачу теплової енергії для опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям, за винятком медичних закладів зі стаціонарним перебуванням, — йдеться в заяві компанії.

Мешканцям регіону радять:

  • тепло одягатися та збирати членів сім’ї в одній кімнаті,

  • вішати ковдри або щільні штори на вікна та балконні двері,

  • використовувати електричні обігрівачі.

Забороняється використовувати газові або електричні плити для обігріву помешкань, — попереджають у "Тирастеплоенерго".

Транзит російського газу територією України зупинено

Як повідомляє Оператор ГТС України, о 07:00 добігла кінця Угода про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром» для Фізичних точок з’єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.

Ще у грудні 2024 року офіційний Київ попередив, що планує припинити транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах.

Після цього Оператор ГТС України в установленому порядку проінформував про це міжнародних партнерів.

З заявою з цього приводу уже виступив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Оператор ГТС України завчасно підготував інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. Колектив компанії готовий до роботи в нових умовах — наголосив він.

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