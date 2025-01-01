В окупованому Росією Придністровʼї відключили опалення і гарячу воду

У Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, з 1 січня 2025 року припинили подачу опалення та гарячої води. Це сталося через зупинку транзиту газу територією України та відмову Росії постачати газ за альтернативними маршрутами.
Головні тези:
- Зупинка транзиту газу територією України призвела до відключення опалення та гарячої води в окупованому Придністров'ї
- Мешканцям району рекомендовано вжити заходи для збереження тепла та комфорту в умовах недостатку газу
- Призупинення транзиту російського газу через Україну має наслідки не лише для Придністров'я, а й для українських споживачів
- Офіційний Київ попередив про припинення транспортування газу, підготувавши інфраструктуру для функціонування в режимі нульового транзиту
- Оператор ГТС України розпочав нову еру роботи в умовах припинення транзиту газу та надійного газопостачання
Яка ситуація у Придністровʼї
1 січня газотранспортна компанія "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" попередила мешканців регіону про припинення подачі газу до 12:00 у котельнях, приватних будинках і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.
Мешканцям регіону радять:
тепло одягатися та збирати членів сім’ї в одній кімнаті,
вішати ковдри або щільні штори на вікна та балконні двері,
використовувати електричні обігрівачі.
Транзит російського газу територією України зупинено
Як повідомляє Оператор ГТС України, о 07:00 добігла кінця Угода про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром» для Фізичних точок з’єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.
Ще у грудні 2024 року офіційний Київ попередив, що планує припинити транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах.
Після цього Оператор ГТС України в установленому порядку проінформував про це міжнародних партнерів.
З заявою з цього приводу уже виступив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.
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