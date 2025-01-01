В оккупированном Россией Приднестровье отключили отопление и горячую воду
Категория
Мир
Дата публикации

В оккупированном Россией Приднестровье отключили отопление и горячую воду

В оккупированном Россией Приднестровье отключили отопление и горячую воду
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Источник:  online.ua

В Приднестровье, оккупированном Россией в Молдове, с 1 января 2025 года прекратили подачу отопления и горячей воды Это произошло из-за остановки транзита газа по территории Украины и отказ России поставлять газ по альтернативным маршрутам.

Главные тезисы

  • Остановка транзита газа по территории Украины привела к отключению отопления и горячей воды в оккупированном Приднестровье
  • Жителям района рекомендовано принять меры по сохранению тепла и комфорта в условиях недостатка газа
  • Приостановка транзита российского газа через Украину имеет последствия не только для Приднестровья, но и украинских потребителей.
  • Официальный Киев предупредил о прекращении транспортировки газа, подготовив инфраструктуру для функционирования в режиме нулевого транзита
  • Оператор ГТС Украины начал новую эру работы в условиях прекращения транзита газа и надежного газоснабжения

Какая ситуация в Приднестровье

1 января газотранспортная компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" предупредила жителей региона о прекращении подачи газа до 12:00 в котельных, частных домах и многоквартирных домах с автономным отоплением.

Из-за временного прекращения поставки газа в теплогенерирующие объекты с 7:00 1 января остановлена подача тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям, за исключением медицинских учреждений со стационарным пребыванием, — говорится в заявлении компании.

Жителям региона советуют:

  • тепло одеваться и собирать членов семьи в одной комнате,

  • вешать одеяла или плотные шторы на окна и балконные двери,

  • использовать электрические обогреватели.

Запрещается использовать газовые или электрические плиты для обогрева помещений, — предупреждают в "Тирастеплоэнерго".

Транзит российского газа по территории Украины остановлен

Как сообщает Оператор ГТС Украины, в 07:00 подошло к концу Соглашение о взаимодействии между ООО «Оператор ГТС Украины» и ПАО «Газпром» для Физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года.

Еще в декабре 2024 года официальный Киев предупредил, что планирует прекратить транспортировку природного газа с точки входа «Суджа» на восточную границу Украины до точек выхода на западной и южной границах.

После этого оператор ГТС Украины в установленном порядке проинформировал об этом международных партнеров.

С заявлением на этот счет уже выступил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Оператор ГТС Украины заблаговременно подготовил инфраструктуру к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей. Коллектив компании готов к работе в новых условиях, подчеркнул он.

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