В оккупированном Россией Приднестровье отключили отопление и горячую воду

В Приднестровье, оккупированном Россией в Молдове, с 1 января 2025 года прекратили подачу отопления и горячей воды Это произошло из-за остановки транзита газа по территории Украины и отказ России поставлять газ по альтернативным маршрутам.
Главные тезисы
- Остановка транзита газа по территории Украины привела к отключению отопления и горячей воды в оккупированном Приднестровье
- Жителям района рекомендовано принять меры по сохранению тепла и комфорта в условиях недостатка газа
- Приостановка транзита российского газа через Украину имеет последствия не только для Приднестровья, но и украинских потребителей.
- Официальный Киев предупредил о прекращении транспортировки газа, подготовив инфраструктуру для функционирования в режиме нулевого транзита
- Оператор ГТС Украины начал новую эру работы в условиях прекращения транзита газа и надежного газоснабжения
Какая ситуация в Приднестровье
1 января газотранспортная компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" предупредила жителей региона о прекращении подачи газа до 12:00 в котельных, частных домах и многоквартирных домах с автономным отоплением.
Жителям региона советуют:
тепло одеваться и собирать членов семьи в одной комнате,
вешать одеяла или плотные шторы на окна и балконные двери,
использовать электрические обогреватели.
Транзит российского газа по территории Украины остановлен
Как сообщает Оператор ГТС Украины, в 07:00 подошло к концу Соглашение о взаимодействии между ООО «Оператор ГТС Украины» и ПАО «Газпром» для Физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года.
Еще в декабре 2024 года официальный Киев предупредил, что планирует прекратить транспортировку природного газа с точки входа «Суджа» на восточную границу Украины до точек выхода на западной и южной границах.
После этого оператор ГТС Украины в установленном порядке проинформировал об этом международных партнеров.
С заявлением на этот счет уже выступил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.
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