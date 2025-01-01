В оккупированном Россией Приднестровье отключили отопление и горячую воду

В Приднестровье, оккупированном Россией в Молдове, с 1 января 2025 года прекратили подачу отопления и горячей воды Это произошло из-за остановки транзита газа по территории Украины и отказ России поставлять газ по альтернативным маршрутам.

Какая ситуация в Приднестровье

1 января газотранспортная компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" предупредила жителей региона о прекращении подачи газа до 12:00 в котельных, частных домах и многоквартирных домах с автономным отоплением.

Из-за временного прекращения поставки газа в теплогенерирующие объекты с 7:00 1 января остановлена подача тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям, за исключением медицинских учреждений со стационарным пребыванием, — говорится в заявлении компании. Поделиться

Жителям региона советуют:

тепло одеваться и собирать членов семьи в одной комнате,

вешать одеяла или плотные шторы на окна и балконные двери,

использовать электрические обогреватели.

Запрещается использовать газовые или электрические плиты для обогрева помещений, — предупреждают в "Тирастеплоэнерго". Поделиться

Транзит российского газа по территории Украины остановлен

Как сообщает Оператор ГТС Украины, в 07:00 подошло к концу Соглашение о взаимодействии между ООО «Оператор ГТС Украины» и ПАО «Газпром» для Физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года.

Еще в декабре 2024 года официальный Киев предупредил, что планирует прекратить транспортировку природного газа с точки входа «Суджа» на восточную границу Украины до точек выхода на западной и южной границах.

После этого оператор ГТС Украины в установленном порядке проинформировал об этом международных партнеров.

С заявлением на этот счет уже выступил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.