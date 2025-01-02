Брак енергоресурсів. Майже всі промислові підприємства Придністров'я зупинили роботу

У невизнаному Придністровʼї через відсутність енергоресурсів зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

Росія кинула напризволяще свій анклав Придністров'я

За словами так званого міністра економічного розвитку Придністров’я Сергія Оболоника, зупинена робота всіх промислових підприємств, окрім продовольчих. Він також зазначив, що "держава підтримає підприємства, щоб вони змогли відвантажити готову продукцію".

Водночас Оболоник додав: до 5 січня стане зрозуміло, скільки побутовий сектор споживає енергії, а баланс дасть зрозуміти, що можна спрямувати на потреби підприємств.

На цей час ситуація керована та прогнозована, але якщо не розв'язати проблему з постачанням газу, підприємства втратять можливість перезапуститись. Поширити

Енергетична криза у Придністров’ї: що передувало

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.