Нехватка энергоресурсов. Почти все промышленные предприятия Приднестровья остановили работу

В непризнанном Приднестровье из-за отсутствия энергоресурсов остановили работу всех промышленных предприятий, за исключением продовольственных.

Россия бросила на произвол судьбы свой анклав Приднестровье

По словам так называемого министра экономического развития Приднестровья Сергея Оболоника, остановлена работа всех промышленных предприятий, кроме продовольственных. Он также отметил, что "государство поддержит предприятия, чтобы они смогли отгрузить готовую продукцию".

В то же время, Оболоник добавил: к 5 января станет понятно, сколько бытовой сектор потребляет энергии, а баланс даст понять, что можно направить на нужды предприятий.

В настоящее время ситуация управляемая и прогнозируемая, но если не решить проблему с поставкой газа, предприятия лишатся возможности перезапуститься. Поделиться

Энергетический кризис в Приднестровье: что предшествовало

Так называемый лидер Приднестровья Вадим Красносельский 9 декабря подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за угрозы прекращения поставок в регион российского газа через Украину.

Утром 1 января Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

С 1 января в так называемом Приднестровье прекратили поставки тепла и горячей воды для бытовых потребителей и предприятий.