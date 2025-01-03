Непризнанное Приднестровье боится покупать европейский газ

Так называемая "власть" самопровозглашенного Приднестровья даже под угрозой энергокризиса не захотела покупать европейский газ вместо российского. Квазигосударство отклонило предложение помощи от Молдовы.
Главные тезисы
- Самопровозглашенное Приднестровье отказывается от покупки европейского газа из-за страха перед высокими и нестабильными ценами.
- Пророссийский Тирасполь предпочитает сотрудничество с Газпромом и ожидает возобновления поставок по контракту до 2026 года.
- Непризнанное Приднестровье столкнулось с энергетическим кризисом.
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Непризнанное Приднестровье боится "высоких цен" на европейский газ
Об этом заявил исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Чебан.
По его словам, "власть" Приднестровья объяснила отказ от европейского газа из-за "более высоких и нестабильных цен".
В то же время, пророссийский Тирасполь заявил, что ожидает возобновления поставок газа от "Газпрома" по контракту, действие которого завершится в 2026 году.
Помощь от Молдовы
2 января исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдова предложила помощь непризнанному Приднестровью в поставках газа.
После этого в Приднестровье приостановили подачу тепла и газа местным жителям.
3 января вечером в Приднестровье уже действуют веерные отключения света, поскольку уровень потребления превысил уровень генерации.
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