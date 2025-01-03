Непризнанное Приднестровье боится покупать европейский газ

Так называемая "власть" самопровозглашенного Приднестровья даже под угрозой энергокризиса не захотела покупать европейский газ вместо российского. Квазигосударство отклонило предложение помощи от Молдовы.

Непризнанное Приднестровье боится "высоких цен" на европейский газ

Об этом заявил исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Чебан.

По его словам, "власть" Приднестровья объяснила отказ от европейского газа из-за "более высоких и нестабильных цен".

В то же время, пророссийский Тирасполь заявил, что ожидает возобновления поставок газа от "Газпрома" по контракту, действие которого завершится в 2026 году.

Помощь от Молдовы

2 января исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдова предложила помощь непризнанному Приднестровью в поставках газа.

Такое предложение поступило после того, как так называемая "ПМР" перестала получать российский газ, поскольку Украина остановила транзит. Поделиться

После этого в Приднестровье приостановили подачу тепла и газа местным жителям.