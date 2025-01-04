Придністров'я під тиском Кремля відмовилось від газу та гумдопомоги з ЄС
Категорія
Світ
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Придністров'я під тиском Кремля відмовилось від газу та гумдопомоги з ЄС

Вадим Красносельський
Джерело:  Politico

Так звана влада самопроголошеного Придністров'я відмовилась від поставок європейського газу і західної гуманітарної допомоги в умовах припинення поставок російського газу і спричиненої цим гуманітарної катастрофи. 

Головні тези:

  • Придністров'я відмовилося від поставок європейського газу та гуманітарної допомоги в умовах гуманітарної кризи.
  • Відмова сеператистського регіону від європейського газу ймовірно стала наслідком тиску з боку Кремля.
  • Москва може стояти за відмовою прийняти допомогу від Молдови в умовах серйозної кризи в Придністров'ї.
  • Влада регіону пропонує мешканцям переходити на опалення дровами через відсутність газу та світла.

Що відомо про тиск Кремля на невизнане Придністров'я в умовах гуманітарної катастрофи

Журналісти видання припускають, що відмова сеператистського регіону від європейського газу та гуманітарної допомоги, ймовірно, відбулась під тиском Кремля, а не за власної ініціативи так званої влади.

Автори матеріалу наводять інформацію з листування між Молдовою та підконтрольною самопроголошеній ПМР компанією "Тираспольтрансгаз".

Наразі сотні тисяч жителів Придністров'я залишаються без опалення, гарячої води та частково без світла. Однак місцева влада відхилила альтернативні варіанти поставок газу.

Придністров’я під тиском Москви відмовилось від газу та гумдопомоги з ЄС
Газогін

Компанія "Молдовагаз" запропонувала сепаратистам допомогу у "купівлі газу з європейських газових платформ" для задоволення місцевих потреб.

Однак так звана влада регіону заявила, що це "фактично означає перехід від стабільних поставок від "Газпрому" до закупівель на спекулятивних умовах за значно вищими та нестабільними цінами".

Наразі Придністров'я не отримує газу від жодного з постачальників.

Джерело в уряді Молдови підтвердило справжність цих документів і додало, що за категоричною позицією сепаратистів, ймовірно, стоїть Москва, а не місцеві лідери.

Я вважаю надзвичайним те, що враховуючи серйозність кризи, коли школи та дитячі садки закриті, а люди мерзнуть у своїх будинках, влада Тирасполя відмовляється прийняти допомогу Молдови. Замість того, щоб працювати з владою Молдови, щоб знайти найкраще рішення для захисту населення в цей дуже важкий час, вони вважають за краще чекати російської допомоги, яка може прийти, а може і не прийти, — зазначає старший науковий співробітник вашингтонського Центру аналізу європейської політики Аура Сабадус.

За її словами, питання полягає у витратах у розмірі 20-45 млн євро. Саме стільки, за підрахунками молдавської газової компанії, придністровцям коштуватиме європейський газ на цей опалювальний сезон.

Що відомо про масштабну газову та гуманітарну кризу у Придністров'ї

На тлі відсутності газу, опалення та світла влада невизнаного Придністров’я пропонує людям переходити на опалення дровами.

Зокрема, із відповідною заявою виступив ватажок сеператистського регіону Вадим Красносельський.

Він закликав місцевих жителів не впадати у відчай і запропонував використання альтернативних методів обігріву.

Він також зазначив, що Придністров’я багате на деревину, і запаси дров поки що є. Для зручності громадян влада відкрила пункти реалізації твердого палива, а тим, хто не має можливості забезпечити себе дровами через фінансові чи інші обставини, вони надаються безкоштовно.

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