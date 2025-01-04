Так называемые власти самопровозглашенного Приднестровья отказались от поставок европейского газа и западной гуманитарной помощи в условиях прекращения поставок российского газа и вызванной этим гуманитарной катастрофы.
Главные тезисы
- Отказ Приднестровья от газа и гуманитарной помощи от ЕС произошел в условиях гуманитарного кризиса и мог быть следствием давления со стороны Кремля.
- Власти региона предложили жителям переходить на отопление дровами из-за отсутствия газа, света и гуманитарной помощи.
- Журналисты предполагают, что отказ от европейского газа и помощи с ЕС был заинтересованной позицией сепаратистов, возможно, под давлением Москвы.
- Приднестровье не получает газа от ни одного поставщика, отклоняя предложения Молдовы по закупкам с европейских газовых платформ.
Что известно о давлении Кремля на непризнанное Приднестровье в условиях гуманитарной катастрофы
Журналисты издания предполагают, что отказ сеператистского региона от европейского газа и гуманитарной помощи предположительно произошел под давлением Кремля, а не по собственной инициативе так называемой власти.
Авторы материала приводят информацию по переписке между Молдовой и подконтрольной самопровозглашенной ПМР компанией "Тираспольтрансгаз".
Пока сотни тысяч жителей Приднестровья остаются без отопления, горячей воды и частично без света. Однако местные власти отклонили альтернативные варианты поставок газа.
Компания "Молдовагаз" предложила сепаратистам помощь в "покупке газа с европейских газовых платформ" для удовлетворения местных нужд.
Однако так называемые власти региона заявили, что это "фактически означает переход от стабильных поставок от "Газпрома" к закупкам на спекулятивных условиях по значительно более высоким и нестабильным ценам".
Приднестровье не получает газа от ни одного из поставщиков.
Источник в правительстве Молдовы подтвердил подлинность этих документов и добавил, что за категорической позицией сепаратистов, вероятно, стоит Москва, а не местные лидеры.
По ее словам, вопрос заключается в расходах в размере 20-45 млн евро.
Что известно о масштабном газовом и гуманитарном кризисе в Приднестровье
На фоне отсутствия газа, отопления и светлая власть непризнанного Приднестровья предлагает людям переходить на отопление дровами.
В частности, с соответствующим заявлением выступил глава сеператистского региона Вадим Красносельский.
Он призвал местных жителей не отчаиваться и предложил использование альтернативных методов обогрева.
Он также отметил, что Приднестровье богато древесиной, и запасы дров пока есть. Для удобства граждан власти открыли пункты реализации твердого топлива, а тем, кто не имеет возможности обеспечить себя дровами из-за финансовых или иных обстоятельств, они предоставляются бесплатно.
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