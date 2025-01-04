Так называемые власти самопровозглашенного Приднестровья отказались от поставок европейского газа и западной гуманитарной помощи в условиях прекращения поставок российского газа и вызванной этим гуманитарной катастрофы.

Что известно о давлении Кремля на непризнанное Приднестровье в условиях гуманитарной катастрофы

Журналисты издания предполагают, что отказ сеператистского региона от европейского газа и гуманитарной помощи предположительно произошел под давлением Кремля, а не по собственной инициативе так называемой власти.

Авторы материала приводят информацию по переписке между Молдовой и подконтрольной самопровозглашенной ПМР компанией "Тираспольтрансгаз".

Пока сотни тысяч жителей Приднестровья остаются без отопления, горячей воды и частично без света. Однако местные власти отклонили альтернативные варианты поставок газа.

Газопровод

Компания "Молдовагаз" предложила сепаратистам помощь в "покупке газа с европейских газовых платформ" для удовлетворения местных нужд.

Однако так называемые власти региона заявили, что это "фактически означает переход от стабильных поставок от "Газпрома" к закупкам на спекулятивных условиях по значительно более высоким и нестабильным ценам".

Приднестровье не получает газа от ни одного из поставщиков.

Источник в правительстве Молдовы подтвердил подлинность этих документов и добавил, что за категорической позицией сепаратистов, вероятно, стоит Москва, а не местные лидеры.

Я считаю чрезвычайным то, что учитывая серьезность кризиса, когда школы и детские сады закрыты, а люди мерзнут в своих домах, власти Тирасполя отказываются принять помощь Молдовы. Вместо того, чтобы работать с властями Молдовы, чтобы найти лучшее решение для защиты населения в это очень тяжелое время, они предпочитают ждать российскую помощь, которая может прийти, а может и не прийти, — отмечает старший научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики Аура Сабадус. Поделиться

По ее словам, вопрос заключается в расходах в размере 20-45 млн евро.

Что известно о масштабном газовом и гуманитарном кризисе в Приднестровье

На фоне отсутствия газа, отопления и светлая власть непризнанного Приднестровья предлагает людям переходить на отопление дровами.

В частности, с соответствующим заявлением выступил глава сеператистского региона Вадим Красносельский.

Он призвал местных жителей не отчаиваться и предложил использование альтернативных методов обогрева.

Он также отметил, что Приднестровье богато древесиной, и запасы дров пока есть. Для удобства граждан власти открыли пункты реализации твердого топлива, а тем, кто не имеет возможности обеспечить себя дровами из-за финансовых или иных обстоятельств, они предоставляются бесплатно.