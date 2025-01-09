Газпром штучно створив енергетичну кризу в Придністров’ї — Санду

Російська компанія «Газпром» власноруч створює енергетичну кризу в Придністров’ї, попри те, що Молдова має контракт на постачання газу. Про це 9 січня заявила президентка Молдови Мая Санду.
Головні тези:
- За словами президентки Молдови Маї Санду, компанія «Газпром» штучно створює енергетичну кризу в Придністров'ї, порушуючи контракт на постачання газу.
- Відключення газу призвело до серйозних проблем в регіоні, таких як відсутність центрального опалення в містах та відключення електроенергії через перехід на вугілля.
- У зусиллях вирішення кризи президентка Молдови веде переговори з Україною щодо постачання вугілля до Придністров'я для забезпечення електроенергії.
- Придністров'ю необхідне комплексне рішення, яке включатиме співпрацю з Україною, Молдовою та Росією для вирішення проблем енергетичної кризи.
- Ситуація в регіоні є надзвичайною, тому вирішення питання постачання енергоресурсів є насущною необхідністю для забезпечення життєвих потреб мешканців.
Санду звинуватила Газпром в енергетичній кризі у Придністров’ї
Ми розуміємо, що люди (в Придністров’ї — ред.) переживають складні часи. Ми готові допомогти. Я хочу, щоб вони знали, що цю кризу створює «Газпром», тому що Молдова має контракт на постачання газу. За цим контрактом «Газпром» повинен постачати газ.
Санду нагадала, що існує альтернативний трубопровід «Турецький потік». Тобто не проблема, що газ не може проходити через Україну.
Санду додала, що вчора провела телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сказала, що Україна може постачати вугілля до Придністров'я.
Молдавська ДРЕС (МДРЕС) зараз працює завдяки резервному паливу — вугіллю, якого вистачить лише на 24 дні, тому регіону вкрай потрібне паливо.
Ми говорили про те, що Україна може постачати вугілля, щоб МДРЕС виробляла електрику і на лівий, і на правий берег Дністра. І для України. Тобто є рішення. Потрібно, щоб Тирасполь та Москва погодилися на те, щоб розв'язувати питання людей.
За її словами, уряд веде переговори з «придністровською владою».
Газпром припинив постачання газу до Придністров’я
Газпром 28 грудня повідомив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги від Moldovagaz.
«Влада» Придністров'я теж запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. Запасів газу, за даними придністровської влади, має вистачити на 20 днів. Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.
З 3 січня у придністровському регіоні почали запроваджувати віялові відключення електроенергії. 4 січня в регіоні зупинили роботу «Молдавського металургійного заводу», а в Рибниці призупинив роботу хлібокомбінат, де виготовляли близько 2 тонн хліба на добу.
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