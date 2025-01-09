Газпром штучно створив енергетичну кризу в Придністров’ї — Санду

Російська компанія «Газпром» власноруч створює енергетичну кризу в Придністров’ї, попри те, що Молдова має контракт на постачання газу. Про це 9 січня заявила президентка Молдови Мая Санду.

Санду звинуватила Газпром в енергетичній кризі у Придністров’ї

Ми розуміємо, що люди (в Придністров’ї — ред.) переживають складні часи. Ми готові допомогти. Я хочу, щоб вони знали, що цю кризу створює «Газпром», тому що Молдова має контракт на постачання газу. За цим контрактом «Газпром» повинен постачати газ.

Санду нагадала, що існує альтернативний трубопровід «Турецький потік». Тобто не проблема, що газ не може проходити через Україну.

«Газпром» вирішив, що не хоче більше постачати газ, і тому люди зараз мають такі проблеми. Ми готові допомогти генераторами і медикаментами. Люди можуть перейти на правий берег, якщо їм потрібно до лікарні чи розв'язувати інші проблеми Мая Санду Президентка Молдови

Санду додала, що вчора провела телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сказала, що Україна може постачати вугілля до Придністров'я.

Молдавська ДРЕС (МДРЕС) зараз працює завдяки резервному паливу — вугіллю, якого вистачить лише на 24 дні, тому регіону вкрай потрібне паливо.

Ми говорили про те, що Україна може постачати вугілля, щоб МДРЕС виробляла електрику і на лівий, і на правий берег Дністра. І для України. Тобто є рішення. Потрібно, щоб Тирасполь та Москва погодилися на те, щоб розв'язувати питання людей.

За її словами, уряд веде переговори з «придністровською владою».

Газпром припинив постачання газу до Придністров’я

Газпром 28 грудня повідомив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги від Moldovagaz.

У Молдові 16 грудня запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. 31 грудня Міненергетики повідомило, що в січні 2025 року більшу частину електроенергії Молдова імпортує із сусідньої Румунії, а 30% забезпечать місцеві ТЕЦ. Поширити

«Влада» Придністров'я теж запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. Запасів газу, за даними придністровської влади, має вистачити на 20 днів. Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.