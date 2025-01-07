ЄС закликає Придністров’я прийняти допомогу Молдови після припинення поставки газу РФ

Європейська комісія закликала владу сепаратистського регіону Придністров’я в Молдові припинити блокування постачання альтернативних джерел газу після припинення постачання з боку російського “Газпрому”.
Головні тези:
- ЄС закликає Придністров’я припинити блокування постачання альтернативних джерел газу після припинення поставок від російського Газпрому.
- Молдова пропонує гуманітарну та енергетичну допомогу Придністров’ю, яку останні відмовляються приймати.
- Прем’єр-міністр Молдови вважає, що Росія провокує енергетичну та безпекову кризу в регіоні через припинення поставок газу.
- Росія відмовляє експортувати газ до Придністров’я через намагання створити напруженість у країні перед парламентськими виборами.
- Молдові пропоновано альтернативні джерела газу, але Придністров’ю і Тираспольтрансгазу відмовлено у співпраці, що загострило газову кризу у регіоні.
У ЄС закликають Придністров’я не відмовлятися від допомоги Молдови
Згідно з даними Єврокомісії, уряд Молдови запропонував Придністров’ю гуманітарну та енергетичну допомогу, однак місцева влада відмовилася її прийняти.
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан звинуватив Росію у провокуванні енергетичної та безпекової кризи в регіоні. Він зазначив, що Москва припинила постачання газу до територій, які перебувають під контролем сепаратистів, зокрема через розміщення там незаконних військових підрозділів.
Через газову кризу у Придністров’ї значно зросла тривалість відключень електроенергії — світла не буде по чотири години.
Дорін Речан також висловив думку, що поточна енергетична криза може стати початком кінця самопроголошеної незалежності Придністров’я.
Кишинів розповів, як пропонував допомогу Придністровʼю
За словами держсекретаря, минулого місяця Міністерство енергетики звернулося до "Тираспольтрансгазу" і запропонувало альтернативу в разі припинення постачання російського газу.
Костянтин Боросан зазначив, що була можливість закуповувати його на румунській біржі.
Ба більше, він додав, що 2 січня Moldovagaz і Energocom запропонували механізм закупівлі газу на регіональних ринках.
Також вказано, що Молдовській ГРЕС, яка є основним підприємством електрогенерації в Придністровʼї, запропонували переробляти в електроенергію газ, закуплений Energocom.
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