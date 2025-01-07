ЕС призывает Приднестровье принять помощь Молдовы после прекращения поставки газа РФ

Европейская комиссия призвала власти сепаратистского региона Приднестровья в Молдове прекратить блокировку поставок альтернативных источников газа после прекращения поставок со стороны российского "Газпрома".
Главные тезисы
- ЕС призывает Приднестровье прекратить блокировку поставок альтернативных источников газа после прекращения поставок от российского Газпрома.
- Молдова предлагает гуманитарную и энергетическую помощь Приднестровью, которую отказываются принимать.
- Премьер-министр Молдовы считает, что Россия провоцирует энергетический и кризис безопасности в регионе из-за прекращения поставок газа.
- Россия отказывает экспортировать газ в Приднестровье из-за попыток создать напряженность в стране перед парламентскими выборами.
- Молдавии предлагаются альтернативные источники газа, но Приднестровью и Тираспольтрансгазу отказано в сотрудничестве, что обострило газовый кризис в регионе.
В ЕС призывают Приднестровье не отказываться от помощи Молдовы
Согласно данным Еврокомиссии, правительство Молдовы предложило Приднестровью гуманитарную и энергетическую помощь, однако местные власти отказались ее принять.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил Россию в провоцировании энергетического и кризиса безопасности в регионе. Он отметил, что Москва прекратила поставки газа на территории, которые находятся под контролем сепаратистов, в том числе из-за размещения там незаконных военных подразделений.
Из-за газового кризиса в Приднестровье значительно возросла продолжительность отключений электроэнергии — света не будет четыре часа.
Дорин Речан также выразил мнение, что текущий энергетический кризис может стать началом конца самопровозглашенной независимости Приднестровья.
Кишинев рассказал, как предлагал помощь Приднестровью
По словам госсекретаря, в прошлом месяце Министерство энергетики обратилось в "Тираспольтрансгаз" и предложило альтернативу в случае прекращения поставок российского газа.
Константин Боросан отметил, что была возможность закупать его на румынской бирже.
Более того, он добавил, что 2 января Moldovagaz и Energocom предложили механизм закупки газа на региональных рынках.
Также отмечено, что Молдавской ГРЭС, которая является основным предприятием электрогенерации в Приднестровье, предложили перерабатывать в электроэнергию газ, закупленный Energocom.
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