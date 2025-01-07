ЕС призывает Приднестровье принять помощь Молдовы после прекращения поставки газа РФ

Европейская комиссия призвала власти сепаратистского региона Приднестровья в Молдове прекратить блокировку поставок альтернативных источников газа после прекращения поставок со стороны российского "Газпрома".

В ЕС призывают Приднестровье не отказываться от помощи Молдовы

Согласно данным Еврокомиссии, правительство Молдовы предложило Приднестровью гуманитарную и энергетическую помощь, однако местные власти отказались ее принять.

Мы призываем Тирасполь к сотрудничеству с Кишиневом для решения ситуации в интересах местных жителей, — подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер . Поделиться

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил Россию в провоцировании энергетического и кризиса безопасности в регионе. Он отметил, что Москва прекратила поставки газа на территории, которые находятся под контролем сепаратистов, в том числе из-за размещения там незаконных военных подразделений.

Россия отказалась экспортировать природный газ в Приднестровье по альтернативным маршрутам, пытаясь создать дополнительную напряженность накануне парламентских выборов в Молдове, — отметил Речан. Поделиться

Из-за газового кризиса в Приднестровье значительно возросла продолжительность отключений электроэнергии — света не будет четыре часа.

Дорин Речан также выразил мнение, что текущий энергетический кризис может стать началом конца самопровозглашенной независимости Приднестровья.

Кишинев рассказал, как предлагал помощь Приднестровью

По словам госсекретаря, в прошлом месяце Министерство энергетики обратилось в "Тираспольтрансгаз" и предложило альтернативу в случае прекращения поставок российского газа.

Константин Боросан отметил, что была возможность закупать его на румынской бирже.

Более того, он добавил, что 2 января Moldovagaz и Energocom предложили механизм закупки газа на региональных рынках.

Также отмечено, что Молдавской ГРЭС, которая является основным предприятием электрогенерации в Приднестровье, предложили перерабатывать в электроэнергию газ, закупленный Energocom.