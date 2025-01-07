ЕС призывает Приднестровье принять помощь Молдовы после прекращения поставки газа РФ
Категория
Мир
Дата публикации

ЕС призывает Приднестровье принять помощь Молдовы после прекращения поставки газа РФ

ЕС призывает Приднестровье принять помощь Молдовы после прекращения поставки газа РФ
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Источник:  Politico

Европейская комиссия призвала власти сепаратистского региона Приднестровья в Молдове прекратить блокировку поставок альтернативных источников газа после прекращения поставок со стороны российского "Газпрома".

Главные тезисы

  • ЕС призывает Приднестровье прекратить блокировку поставок альтернативных источников газа после прекращения поставок от российского Газпрома.
  • Молдова предлагает гуманитарную и энергетическую помощь Приднестровью, которую отказываются принимать.
  • Премьер-министр Молдовы считает, что Россия провоцирует энергетический и кризис безопасности в регионе из-за прекращения поставок газа.
  • Россия отказывает экспортировать газ в Приднестровье из-за попыток создать напряженность в стране перед парламентскими выборами.
  • Молдавии предлагаются альтернативные источники газа, но Приднестровью и Тираспольтрансгазу отказано в сотрудничестве, что обострило газовый кризис в регионе.

В ЕС призывают Приднестровье не отказываться от помощи Молдовы

Согласно данным Еврокомиссии, правительство Молдовы предложило Приднестровью гуманитарную и энергетическую помощь, однако местные власти отказались ее принять.

Мы призываем Тирасполь к сотрудничеству с Кишиневом для решения ситуации в интересах местных жителей, — подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер .

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил Россию в провоцировании энергетического и кризиса безопасности в регионе. Он отметил, что Москва прекратила поставки газа на территории, которые находятся под контролем сепаратистов, в том числе из-за размещения там незаконных военных подразделений.

Россия отказалась экспортировать природный газ в Приднестровье по альтернативным маршрутам, пытаясь создать дополнительную напряженность накануне парламентских выборов в Молдове, — отметил Речан.

Из-за газового кризиса в Приднестровье значительно возросла продолжительность отключений электроэнергии — света не будет четыре часа.

Дорин Речан также выразил мнение, что текущий энергетический кризис может стать началом конца самопровозглашенной независимости Приднестровья.

Кишинев рассказал, как предлагал помощь Приднестровью

По словам госсекретаря, в прошлом месяце Министерство энергетики обратилось в "Тираспольтрансгаз" и предложило альтернативу в случае прекращения поставок российского газа.

Константин Боросан отметил, что была возможность закупать его на румынской бирже.

Более того, он добавил, что 2 января Moldovagaz и Energocom предложили механизм закупки газа на региональных рынках.

Также отмечено, что Молдавской ГРЭС, которая является основным предприятием электрогенерации в Приднестровье, предложили перерабатывать в электроэнергию газ, закупленный Energocom.

До сих пор мы не получили ответа на эти предложения. А "Тираспольтрансгаз" отказался от сотрудничества в тот же день, 2 января.

Константин Боросан

Константин Боросан

Государственный секретарь Министерства энергетики Молдовы

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