У Придністров'ї незабаром повністю закінчиться газ — кого звинувачують у невизнаному анклаві РФ

Так звана влада самопроголошеного Придністров'я визнала, що газу в регіоні вистачить трохи більше ніж на три тижні. Водночас зросло навантаження на електромережі. Проте Придністров'я не поспішає звинувачувати у своїх негараздах Росію, а шантажує Молдову.
Головні тези:
- У Придністров'ї наближається криза з газом через припинення постачання із Росії.
- Регіон стикається із нестачею газу, що приводить до збільшення навантаження на електромережі.
- Придністров'я відмовляється від пропозицій по закупівлі газу в Європі та сподівається на відновлення постачання з боку Росії.
- Ситуація загострилась, промислові підприємства зупинили роботу, а регіон стикнувся з відключенням тепла, води та електрики.
Газ у Придністров'ї повністю закінчиться вже у січні
Про це говорили на засіданні "радбезу" самопроголошеної ПМР.
Раніше повідомлялося, що газу вистачить до 10 січня на півночі регіону та до 20 січня — на півдні.
Зміни розрахунків пояснили тим, що спочатку орієнтувалися на показники, отримані в період енергетичної кризи 2009 року.
Через збільшення навантаження на електромережі в самопроголошеному Придністров'ї відбуваються віялові відключення електрики тривалістю до восьми годин на добу.
Також на засіданні місцевого "радбезу" зазначили, що циркуляція у системах газового та теплового постачання зберігається, що дасть змогу швидко відновити постачання у разі зміни обставин.
Економічна ситуація в Придністров'ї
Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.
2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.
3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.
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