У Придністров'ї незабаром повністю закінчиться газ — кого звинувачують у невизнаному анклаві РФ

Так звана влада самопроголошеного Придністров'я визнала, що газу в регіоні вистачить трохи більше ніж на три тижні. Водночас зросло навантаження на електромережі. Проте Придністров'я не поспішає звинувачувати у своїх негараздах Росію, а шантажує Молдову.

Газ у Придністров'ї повністю закінчиться вже у січні

Про це говорили на засіданні "радбезу" самопроголошеної ПМР.

Раніше повідомлялося, що газу вистачить до 10 січня на півночі регіону та до 20 січня — на півдні.

Зміни розрахунків пояснили тим, що спочатку орієнтувалися на показники, отримані в період енергетичної кризи 2009 року.

У 2009 році за умов енергокризи придністровці активно обігрівали будинки за допомогою газових конфорок кухонних плит. Наразі більшість використовує електроприлади для обігріву. Природний результат — колосальне зростання навантаження на електромережі, — заявив так званий міністр енергетики Сергій Оболонік. Поширити

Через збільшення навантаження на електромережі в самопроголошеному Придністров'ї відбуваються віялові відключення електрики тривалістю до восьми годин на добу.

Також на засіданні місцевого "радбезу" зазначили, що циркуляція у системах газового та теплового постачання зберігається, що дасть змогу швидко відновити постачання у разі зміни обставин.

Економічна ситуація в Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. Поширити

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому. Поширити

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.