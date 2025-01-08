В Приднестровье вскоре полностью закончится газ — обвиняется в непризнанном анклаве РФ

Так называемые власти самопровозглашенного Приднестровья признали, что газа в регионе хватит чуть более трех недель. В то же время возросла нагрузка на электросети. Однако Приднестровье не спешит винить в своих неурядицах Россию, а шантажирует Молдову.
Главные тезисы
- Приднестровье столкнулось с кризисом из-за нехватки газа, что приводит к увеличению нагрузки на электросети.
- Промышленные предприятия в регионе уже остановили работу из-за отсутствия газа, и наблюдается отключение тепла, воды и электричества.
- Власти Приднестровья отвергли предложение Молдовы о закупке газа в Европе, ожидая помощи со стороны Газпрома.
Газ в Приднестровье полностью закончится уже в январе
Об этом говорили на заседании "Совбеза" самопровозглашенной ПМР.
Ранее сообщалось, что газа хватит до 10 января на севере региона и до 20 января — на юге.
Изменения расчетов объяснили тем, что первоначально ориентировались на показатели, полученные в период энергетического кризиса 2009 года.
Из-за увеличения нагрузки на сети в самопровозглашённом Приднестровье происходят веерные отключения электричества продолжительностью до восьми часов в сутки.
Также на заседании местного "Совбеза" отметили, что циркуляция в системах газовой и тепловой поставки сохраняется, что позволит быстро возобновить поставки в случае изменения обстоятельств.
Экономическая ситуация в Приднестровье
Так называемый глава Приднестровья Вадим Красносельский 9 декабря 2024 подписал указ о введении чрезвычайного экономического состояния из-за угрозы прекращения поставок в регион российского газа через Украину.
С 1 января в так называемом Приднестровье приостановили поставки тепла и горячей воды для бытовых потребителей и предприятий. Это произошло из-за прекращения поставок российского газа.
2 января стало известно, что там остановили работу всех промышленных предприятий, за исключением продовольственных.
3 января в регионе ввели веерные отключения света.
6 января в Еврокомиссии заявили, что работают над энергообеспечением Молдовы. Там призвали Приднестровье принять помощь Кишинева.
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