В Приднестровье вскоре полностью закончится газ — обвиняется в непризнанном анклаве РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В Приднестровье вскоре полностью закончится газ — обвиняется в непризнанном анклаве РФ

Газ
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Источник:  Newsmaker

Так называемые власти самопровозглашенного Приднестровья признали, что газа в регионе хватит чуть более трех недель. В то же время возросла нагрузка на электросети. Однако Приднестровье не спешит винить в своих неурядицах Россию, а шантажирует Молдову.

Главные тезисы

  • Приднестровье столкнулось с кризисом из-за нехватки газа, что приводит к увеличению нагрузки на электросети.
  • Промышленные предприятия в регионе уже остановили работу из-за отсутствия газа, и наблюдается отключение тепла, воды и электричества.
  • Власти Приднестровья отвергли предложение Молдовы о закупке газа в Европе, ожидая помощи со стороны Газпрома.

Газ в Приднестровье полностью закончится уже в январе

Об этом говорили на заседании "Совбеза" самопровозглашенной ПМР.

Ранее сообщалось, что газа хватит до 10 января на севере региона и до 20 января — на юге.

Изменения расчетов объяснили тем, что первоначально ориентировались на показатели, полученные в период энергетического кризиса 2009 года.

В 2009 году при энергокризисе приднестровцы активно обогревали дома с помощью газовых конфорок кухонных плит. В настоящее время большинство используют электроприборы для обогрева. Естественный результат — колоссальный рост нагрузки на электросети, — заявил так называемый министр энергетики Сергей Оболоник.

Из-за увеличения нагрузки на сети в самопровозглашённом Приднестровье происходят веерные отключения электричества продолжительностью до восьми часов в сутки.

Также на заседании местного "Совбеза" отметили, что циркуляция в системах газовой и тепловой поставки сохраняется, что позволит быстро возобновить поставки в случае изменения обстоятельств.

Экономическая ситуация в Приднестровье

Так называемый глава Приднестровья Вадим Красносельский 9 декабря 2024 подписал указ о введении чрезвычайного экономического состояния из-за угрозы прекращения поставок в регион российского газа через Украину.

Утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

С 1 января в так называемом Приднестровье приостановили поставки тепла и горячей воды для бытовых потребителей и предприятий. Это произошло из-за прекращения поставок российского газа.

2 января стало известно, что там остановили работу всех промышленных предприятий, за исключением продовольственных.

3 января в регионе ввели веерные отключения света.

Самопровозглашенное Приднестровье отвергло предложение Кишинева по закупке газа в Европе. Там надеются на возобновление поставок со стороны российского Газпрома.

6 января в Еврокомиссии заявили, что работают над энергообеспечением Молдовы. Там призвали Приднестровье принять помощь Кишинева.

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