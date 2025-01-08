В Приднестровье вскоре полностью закончится газ — обвиняется в непризнанном анклаве РФ

Так называемые власти самопровозглашенного Приднестровья признали, что газа в регионе хватит чуть более трех недель. В то же время возросла нагрузка на электросети. Однако Приднестровье не спешит винить в своих неурядицах Россию, а шантажирует Молдову.

Газ в Приднестровье полностью закончится уже в январе

Об этом говорили на заседании "Совбеза" самопровозглашенной ПМР.

Ранее сообщалось, что газа хватит до 10 января на севере региона и до 20 января — на юге.

Изменения расчетов объяснили тем, что первоначально ориентировались на показатели, полученные в период энергетического кризиса 2009 года.

В 2009 году при энергокризисе приднестровцы активно обогревали дома с помощью газовых конфорок кухонных плит. В настоящее время большинство используют электроприборы для обогрева. Естественный результат — колоссальный рост нагрузки на электросети, — заявил так называемый министр энергетики Сергей Оболоник. Поделиться

Из-за увеличения нагрузки на сети в самопровозглашённом Приднестровье происходят веерные отключения электричества продолжительностью до восьми часов в сутки.

Также на заседании местного "Совбеза" отметили, что циркуляция в системах газовой и тепловой поставки сохраняется, что позволит быстро возобновить поставки в случае изменения обстоятельств.

Экономическая ситуация в Приднестровье

Так называемый глава Приднестровья Вадим Красносельский 9 декабря 2024 подписал указ о введении чрезвычайного экономического состояния из-за угрозы прекращения поставок в регион российского газа через Украину.

Утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему. Поделиться

С 1 января в так называемом Приднестровье приостановили поставки тепла и горячей воды для бытовых потребителей и предприятий. Это произошло из-за прекращения поставок российского газа.

2 января стало известно, что там остановили работу всех промышленных предприятий, за исключением продовольственных.

3 января в регионе ввели веерные отключения света.

Самопровозглашенное Приднестровье отвергло предложение Кишинева по закупке газа в Европе. Там надеются на возобновление поставок со стороны российского Газпрома. Поделиться

6 января в Еврокомиссии заявили, что работают над энергообеспечением Молдовы. Там призвали Приднестровье принять помощь Кишинева.