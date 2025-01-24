У невизнаному Придністров’ї жаліються на вичерпані запаси газу
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У невизнаному Придністров’ї жаліються на вичерпані запаси газу

Газ
Джерело:  Newsmaker

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що у регіоні залишилися запаси газу на кілька днів, а запасів вугілля для генерації електроенергії вистачить до середини лютого. Але замість Росії, яка не подає їм газ, в анклаві звинувачують Молдову.

Головні тези:

  • У невизнаному Придністров’ї вичерпуються запаси газу, що призводить до енергетичної кризи.
  • Запасів вугілля вистачить лише до середини лютого для генерації електроенергії у регіоні.
  • Красносельський винуватить Молдову у перешкоджанні постачання газу.

У невизнаному Придністров’ї жаліються на енергетичну кризу

Красносельський пожалівся російським медіа, що наявний газ у Придністров’ї вичерпується і після того ситуація стане дуже складною, а запасу вугілля, коштом якого розташована на півдні регіону теплова електростанція виробляє електроенергію, вистачить "максимум до 16-17 лютого".

Буквально через кілька днів закінчиться той газ, що залишається у трубі, і без нього буде дуже важко. Звісно, без постачання газу, оскільки в Придністров’ї газифікована енергетика, для нас буде неможливо жити у таких умовах.

Він також продовжив звинувачення, що проблема не вирішується нібито через перешкоджання Молдови.

Якщо Молдова буде діяти згідно зі своїми обіцянками, якщо постачання відбудеться через Moldovagaz і газ будуть купувати на європейських ринках, то його можна постачати хоч завтра. Оплату Придністров’я гарантує. Усі затримки абсолютно штучні, всі заяви про затягування процесу з боку Придністров’я або Росії — неправдиві.

В уряді Молдови назвали дезінформацією твердження лідера Придністров’я про те, що Молдова нібито перешкоджає можливим варіантам постачання газу до невизнаного регіону.

У Придністров’ї знову цинічно звинувачують Молдову

Вранці 24 січня придністровські медіа повідомили про акції протесту біля КПП у Бендерах, Рибниці та Дубосарах.

Люди приходять із плакатами: «Молдова пропусти газ», «Немає геноциду придністровського народу», «Молдова винна у загибелі придністровських громадян».

Акції протесту у невизнаному Придністров’ї

Кишинів називає протести частиною плану Москви з дестабілізації регіону. Там підкреслюють, що Тирасполь відмовився від запропонованого Молдовою постачання газу.

Минулого тижня Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

За інформацією російських медіа, Росія готується подати газ у Придністров’я з 1 лютого і забронювала для цього ділянку газопроводу "Турецький потік".

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