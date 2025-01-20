Придністров'я погодилось отримувати газ через держкоманію "Молдовагаз"

Невизнане Придністров'я погодилося отримувати газ через молдовську державну компанію “Молдовагаз”. Окрім цього регіон готовий оплачувати його постачання.
Головні тези:
- Придністров'я згодилось отримувати газ через "Молдовагаз" для забезпечення населення та соціальної інфраструктури необхідними ресурсами.
- Газпром припинив постачання газу до Придністров'я, що спричинило відключення центрального опалення та працездатності деяких підприємств в регіоні.
- Запаси газу на території Придністров'я мають вистачити на 20 днів, після чого може настати кризова ситуація з енерго- та теплозабезпеченням.
- Молдова імпортує більшу частину електроенергії із Румунії та забезпечує лише 30% власного споживання через місцеві ТЕЦ.
- У придністровському регіоні запроваджуються відключення електроенергії, що призводить до зниження працездатності підприємств та негативно впливає на життя населення.
Придністров'я все ж погодилось отримувати газ через "Молдовагаз"
Як заявив невизнаний лідер регіону Вадим Красносельський, рішення було прийняте для забезпечення населення та соціальної інфраструктури необхідними ресурсами.
За його словами, компанія "Тираспольтрансгаз" вже 18 січня надіслала офіційне звернення до Кишинева з цього приводу. Красносельський наголосив, що підприємство гарантує оплату доставки газу.
Він також зазначив, що раніше Придністров'я намагалося укласти контракт з неназваною компанією на постачання газу, проте, за його словами, це викликало "жорсткий опір" з боку молдовських чиновників та "Молдовагазу", які наполягали, що постачання газу на Лівий берег можливе лише через державну компанію.
Газпром припинив постачання газу до Придністров’я
Газпром 28 грудня повідомив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги від Moldovagaz.
«Влада» Придністров'я теж запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. Запасів газу, за даними придністровської влади, має вистачити на 20 днів. Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.
З 3 січня у придністровському регіоні почали запроваджувати віялові відключення електроенергії. 4 січня в регіоні зупинили роботу «Молдавського металургійного заводу», а в Рибниці призупинив роботу хлібокомбінат, де виготовляли близько 2 тонн хліба на добу.
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