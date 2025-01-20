Придністров'я погодилось отримувати газ через держкоманію "Молдовагаз"

Невизнане Придністров'я погодилося отримувати газ через молдовську державну компанію “Молдовагаз”. Окрім цього регіон готовий оплачувати його постачання.

Придністров'я все ж погодилось отримувати газ через "Молдовагаз"

Як заявив невизнаний лідер регіону Вадим Красносельський, рішення було прийняте для забезпечення населення та соціальної інфраструктури необхідними ресурсами.

Щоб якнайшвидше тепло надходило до домівок людей, щоб вони отримували газ і стабільне електропостачання, а також щоб соціальна інфраструктура працювала безперебійно, ми погодилися з пропозицією керівництва Молдови, зокрема президента, щоб газ постачала компанія "Молдовагаз". Поширити

За його словами, компанія "Тираспольтрансгаз" вже 18 січня надіслала офіційне звернення до Кишинева з цього приводу. Красносельський наголосив, що підприємство гарантує оплату доставки газу.

Він також зазначив, що раніше Придністров'я намагалося укласти контракт з неназваною компанією на постачання газу, проте, за його словами, це викликало "жорсткий опір" з боку молдовських чиновників та "Молдовагазу", які наполягали, що постачання газу на Лівий берег можливе лише через державну компанію.

Газпром припинив постачання газу до Придністров’я

Газпром 28 грудня повідомив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги від Moldovagaz.

У Молдові 16 грудня запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. 31 грудня Міненергетики повідомило, що в січні 2025 року більшу частину електроенергії Молдова імпортує із сусідньої Румунії, а 30% забезпечать місцеві ТЕЦ. Поширити

«Влада» Придністров'я теж запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. Запасів газу, за даними придністровської влади, має вистачити на 20 днів. Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.