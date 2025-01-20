Приднестровье согласилось получать газ через госкоманию "Молдовагаз"
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Мир
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Приднестровье согласилось получать газ через госкоманию "Молдовагаз"

Приднестровье согласилось получать газ через госкоманию "Молдовагаз"
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Источник:  online.ua

Непризнанное Приднестровье согласилось получать газ через молдавскую государственную компанию "Молдовагаз". Кроме того, регион готов оплачивать его поставки.

Главные тезисы

  • Приднестровье согласилось получать газ через "Молдовагаз" для обеспечения населения и социальной инфраструктуры необходимыми ресурсами.
  • Газпром прекратил поставки газа в Приднестровье, что повлекло за собой отключение центрального отопления и работоспособности некоторых предприятий в регионе.
  • Запасы газа на территории Приднестровья должны хватить на 20 дней, после чего может наступить кризисная ситуация с энерго- и теплообеспечением.
  • Молдова импортирует большую часть электроэнергии из Румынии и обеспечивает только 30% потребления через местные ТЭЦ.
  • В приднестровском регионе вводятся отключения электроэнергии, что приводит к снижению работоспособности предприятий и негативно влияет на жизнь населения.

Приднестровье все же согласилось получать газ через "Молдовагаз"

Как заявил непризнанный лидер региона Вадим Красносельский, решение было принято для обеспечения населения и социальной инфраструктуры необходимыми ресурсами.

Чтобы скорейшее тепло поступало в дома людей, чтобы они получали газ и стабильное электроснабжение, а также чтобы социальная инфраструктура работала бесперебойно, мы согласились с предложением руководства Молдовы, в частности президента, чтобы газ поставляла компания "Молдовагаз".

По его словам, компания "Тираспольтрансгаз" уже 18 января направила официальное обращение в Кишинев по этому поводу. Красносельский отметил, что предприятие гарантирует оплату доставки газа.

Он также отметил, что ранее Приднестровье пыталось заключить контракт с неназванной компанией на поставку газа, однако, по его словам, это вызвало "жесткое сопротивление" со стороны молдавских чиновников и "Молдовагазу", которые настаивали, что поставки газа на Левый берег возможны только через государственную компанию.

Газпром прекратил поставки газа в Приднестровье

Газпром 28 декабря сообщил, что прекратит поставки газа в Молдову из-за якобы долгов от Moldovagaz.

В Молдове 16 декабря был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. 31 декабря Минэнергетики сообщило, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ.

«Власть» Приднестровья тоже ввела режим чрезвычайной ситуации. После прекращения подачи газа там отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. Запасов газа, по данным приднестровских властей, должно хватить на 20 дней. Молдавская ГРЭС с 1 января перешла на генерацию электроэнергии на угле.

С 3 января в приднестровском регионе начали вводить веерные отключения электроэнергии. 4 января в регионе остановили работу «Молдавского металлургического завода», а в Рыбнице приостановил работу хлебокомбинат, где производили около 2 тонн хлеба в сутки.

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