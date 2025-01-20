Приднестровье согласилось получать газ через госкоманию "Молдовагаз"

Непризнанное Приднестровье согласилось получать газ через молдавскую государственную компанию "Молдовагаз". Кроме того, регион готов оплачивать его поставки.

Приднестровье все же согласилось получать газ через "Молдовагаз"

Как заявил непризнанный лидер региона Вадим Красносельский, решение было принято для обеспечения населения и социальной инфраструктуры необходимыми ресурсами.

Чтобы скорейшее тепло поступало в дома людей, чтобы они получали газ и стабильное электроснабжение, а также чтобы социальная инфраструктура работала бесперебойно, мы согласились с предложением руководства Молдовы, в частности президента, чтобы газ поставляла компания "Молдовагаз". Поделиться

По его словам, компания "Тираспольтрансгаз" уже 18 января направила официальное обращение в Кишинев по этому поводу. Красносельский отметил, что предприятие гарантирует оплату доставки газа.

Он также отметил, что ранее Приднестровье пыталось заключить контракт с неназванной компанией на поставку газа, однако, по его словам, это вызвало "жесткое сопротивление" со стороны молдавских чиновников и "Молдовагазу", которые настаивали, что поставки газа на Левый берег возможны только через государственную компанию.

Газпром прекратил поставки газа в Приднестровье

Газпром 28 декабря сообщил, что прекратит поставки газа в Молдову из-за якобы долгов от Moldovagaz.

В Молдове 16 декабря был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. 31 декабря Минэнергетики сообщило, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ. Поделиться

«Власть» Приднестровья тоже ввела режим чрезвычайной ситуации. После прекращения подачи газа там отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. Запасов газа, по данным приднестровских властей, должно хватить на 20 дней. Молдавская ГРЭС с 1 января перешла на генерацию электроэнергии на угле.