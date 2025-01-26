Після того, як російський диктатор Володимир Путін втратив європейський газовий ринок для збуту “блакитного палива”, його місце планує зайняти турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган.

Туреччина хоче замістити РФ на газовому ринку ЄС

Як вдалося дізнатися виданню Politico, офіційна Анкара має намір стати провідним постачальником природного газу в Європу на тлі витіснення країни-агресорки Росії з цього ринку.

Ці плани журналістам офіційно підтвердив посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі.

За словами останнього, саме енергетична співпраця повинна стати пріоритетом порядку денного у межах запланованого "розморожування" відносин з Євросоюзом.

У нас є Південний газовий коридор. У нас є 18 мільярдів кубометрів газу, які надходять в основному з Азербайджану — і ми можемо легко розширити це, підключивши його до середземноморського газу. Наша роль є, наш потенціал є, — наголосив турецький дипломат. Поширити

Чому Туреччина не змогла реалізувати свої плани раніше

Журналісти звертають увагу на те, що енергетичні перемовини Анкари з Брюсселем були заморожені ще 6 років тому.

Що важливо розуміти, ключова причина полягала в гучному конфлікті між Туреччиною та Кіпром щодо прав на буріння газу на дні Середземного моря.

Окрім транзиту азербайджанського газу та експорту власних внутрішніх запасів, Туреччина імпортує паливо з Росії через трубопровід "Турецький потік" дном Чорного моря. Поширити

Як зазначає видання, після того, як закінчилася угода про транзит російського газу територією Україною, це підводне сполучення залишилося єдиним маршрутом, через який Москва може виходити на ринок Європи.