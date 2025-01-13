У світі назріває масштабне протистояння за поставки природного газу, що призведе до значного підвищення цін на блакитне паливо для споживачів у країнах ЄС та втрати доступу до ринку бідніших країн Азії та Південної Америки.

Як попит на газ провокує масштабне протистояння у світі

Як зазначають журналісти видання, вперше з 2022 року країни ЄС перебувають під загрозою провалу у досягненні цільових показників щодо запасів газу на наступний осінньо-зимовий період.

Джерела поставок значно скоротились після припинення Україною транзиту російського газу на початку 2025 року.

Енергетичний аналітик з MST Marquee у Сіднеї Саул Кавонік зазначає, що для покриття прогнозованого попиту країнам ЄС доведеться додатково купляти 10 мільйонів тонн ЗПГ на рік, що приблизно на 10% більше, ніж протягом 2024 року.

Танкер СПГ

Це змусить ЄС забирати частину газу, який до цього імпортувався до країн Азії.

В залежності від того, як саме буде зростати попит, конкуренція призведе до зростання цін, що унеможливить купівлю блакитного палива для таких країн як Індія, Бангладеш і Єгипет.

Аналогічним чином купляти СПГ не зможуть бідніші країни Південної Америки.

Ризик також існує для Єгипту. Минулого року ця країна неочікувано перетворилась з експортерта СПГ на імпортера. У Єгипті влітку почались відключення електроенергії, що спровокувало зростання імпорту газу до рекордних показників з 2017 року.

Цього року країні ще можуть знадобитися додаткові поставки, щоб пережити літню спеку.

Експортери у цій ситуації отримують значно більше можливостей. Однак перспективи залежатимуть від запуску нових виробничих потужностей.

Минулого року зростання було незначним, оскільки Єгипет припинив експорт, а новий російський завод "Арктик ЗПГ 2" не зміг почати роботу через санкції США.

Чого очікувати на ринку СПГ протягом цього року

Наразі США стають ключовим гравцем на ринку СПГ. Аналітики очікують, що цьогоріч США збільшать експорт СПГ на 15% за рахунок збільшення видобутку на родовищах Plaquemines компанії Venture Global LNG Inc. і Corpus Christi компанії Cheniere Energy Inc.

Однак наразі це ще перебуває під питанням.

Компанія Cheniere вже попередила, що нарощування виробництва цього року буде "відносно повільним".

У Росії, яка, як і раніше, є другим за величиною джерелом ЗПГ в Європі, увагу буде зосереджено на тому, чи зможе країна зберегти свій експорт в умовах західних санкцій.

Наразі країни Азії мають достатні запаси газу, щоб поступитись Європі поставками.

Китайські імпортери СПГ перепродають партії з поставкою до березня і менше закуповують на спотовому ринку, де ціни високі.

Індійські імпортери газу звернулися до дешевших альтернатив, а Бангладеш був змушений скоригувати закупівельні тендери після того, як ціни виявилися занадто високими. Єгипет звернувся до газойлю.

Починаючи з 2026 року, відкладені проєкти мають нарешті почати відвантаження палива.

До 2030 року почнеться поставка ще 175 мільйонів тонн нового палива, в основному зі США і Катару, що може знизити ціни і повернути покупців у країни, які були витіснені з ринку цього року.