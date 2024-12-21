Це шокує. ЄС купує рекордні об'єми російського СПГ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Це шокує. ЄС купує рекордні об'єми російського СПГ

танкер СПГ
Read in English
Джерело:  Financial Times

У 2024 році ЄС імпортував рекордні обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ). Офіційний Брюссель стверджує, що намагається зменшити залежність від газу з країни-агресорки на тлі її війни проти України, однак поки безуспішно.

Головні тези:

  • Російський СПГ домінує на європейському ринку, незважаючи на спроби ЄС зменшити імпорт.
  • Одна з головних причин - дешева ціна газу з РФ.
  • Частина російського СПГ, який імпортується до Європи, перевантажується і відправляється в інші частини світу.

Російський СПГ домінує на європейському ринку

Згідно з даними журналістів, станом на середину грудня Європа імпортувала рекордні 16,5 млн тонн російського скрапленого газу.

Що важливо розуміти, у минулому році йшлося про 15,18 млн тонн.

Ці показники уже прокоментувала Ана Марія Яллер-Макаревич, аналітик Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу.

Те, що ми побачили цього року, шокує. Замість того, щоб поступово скорочувати імпорт російського ЗПГ, ми його збільшуємо, — обурилася експертка.

Де-факто це означає, що члени Євросоюзу не можуть досягти однієї зі своїх головних цілей.

Попри це, що цікаво, імпорт російського газу в ЄС трубопроводами скоротився до мінімуму.

Імпорт російського СПГ все ще дозволений і зростає, що свідчить про те, що "панікуюча" Європа все ще намагається відвикнути від дешевих поставок, зазначила Яллер-Макаревич.

Чому Європа досі не змогла відмовитися від російського СПГ

Насамперед річ у тім, що СПГ, який постачається з російського терміналу на Ямалі до Європи, є значно дешевшим, ніж газ, що надходить зі Штатів.

У минулому ЄС імпортував близько двох п'ятих свого газу з Росії, більша частина якого надходила трубопроводами.

Однак станом на сьогодні загальний імпорт газу з Росії, включаючи трубопровідний газ, становить лише близько 16% від загального обсягу поставок газу до ЄС.

Посадовці ЄС переконані, що блок не потребує російського палива, навіть якщо це означає згоду на вищі ціни, щоб купувати газ в інших місцях. Але російський СПГ цього року склав 20% від загального обсягу морського імпорту палива в ЄС, порівняно з 15% минулого року, свідчать дані відстеження суден.

Експерти звертають увагу на те, що не весь російський СПГ, привезений до Європи, споживається в регіоні.

Частина його перевантажується і відправляється в інші частини світу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна продовжить атакувати захоплені Росією газові платформи поблизу Криму
Вишки
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна ухвалила фінальне рішення щодо транзиту російського газу
транзит газу
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Газова криза" у Словаччині — Фіцо цинічно звинуватив Зеленського
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?