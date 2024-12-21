Це шокує. ЄС купує рекордні об'єми російського СПГ

У 2024 році ЄС імпортував рекордні обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ). Офіційний Брюссель стверджує, що намагається зменшити залежність від газу з країни-агресорки на тлі її війни проти України, однак поки безуспішно.
Головні тези:
- Російський СПГ домінує на європейському ринку, незважаючи на спроби ЄС зменшити імпорт.
- Одна з головних причин - дешева ціна газу з РФ.
- Частина російського СПГ, який імпортується до Європи, перевантажується і відправляється в інші частини світу.
Російський СПГ домінує на європейському ринку
Згідно з даними журналістів, станом на середину грудня Європа імпортувала рекордні 16,5 млн тонн російського скрапленого газу.
Що важливо розуміти, у минулому році йшлося про 15,18 млн тонн.
Ці показники уже прокоментувала Ана Марія Яллер-Макаревич, аналітик Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу.
Де-факто це означає, що члени Євросоюзу не можуть досягти однієї зі своїх головних цілей.
Попри це, що цікаво, імпорт російського газу в ЄС трубопроводами скоротився до мінімуму.
Чому Європа досі не змогла відмовитися від російського СПГ
Насамперед річ у тім, що СПГ, який постачається з російського терміналу на Ямалі до Європи, є значно дешевшим, ніж газ, що надходить зі Штатів.
У минулому ЄС імпортував близько двох п'ятих свого газу з Росії, більша частина якого надходила трубопроводами.
Однак станом на сьогодні загальний імпорт газу з Росії, включаючи трубопровідний газ, становить лише близько 16% від загального обсягу поставок газу до ЄС.
Експерти звертають увагу на те, що не весь російський СПГ, привезений до Європи, споживається в регіоні.
Частина його перевантажується і відправляється в інші частини світу.
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