У 2024 році ЄС імпортував рекордні обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ). Офіційний Брюссель стверджує, що намагається зменшити залежність від газу з країни-агресорки на тлі її війни проти України, однак поки безуспішно.

Російський СПГ домінує на європейському ринку

Згідно з даними журналістів, станом на середину грудня Європа імпортувала рекордні 16,5 млн тонн російського скрапленого газу.

Що важливо розуміти, у минулому році йшлося про 15,18 млн тонн.

Ці показники уже прокоментувала Ана Марія Яллер-Макаревич, аналітик Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу.

Те, що ми побачили цього року, шокує. Замість того, щоб поступово скорочувати імпорт російського ЗПГ, ми його збільшуємо, — обурилася експертка. Поширити

Де-факто це означає, що члени Євросоюзу не можуть досягти однієї зі своїх головних цілей.

Попри це, що цікаво, імпорт російського газу в ЄС трубопроводами скоротився до мінімуму.

Імпорт російського СПГ все ще дозволений і зростає, що свідчить про те, що "панікуюча" Європа все ще намагається відвикнути від дешевих поставок, зазначила Яллер-Макаревич. Поширити

Чому Європа досі не змогла відмовитися від російського СПГ

Насамперед річ у тім, що СПГ, який постачається з російського терміналу на Ямалі до Європи, є значно дешевшим, ніж газ, що надходить зі Штатів.

У минулому ЄС імпортував близько двох п'ятих свого газу з Росії, більша частина якого надходила трубопроводами.

Однак станом на сьогодні загальний імпорт газу з Росії, включаючи трубопровідний газ, становить лише близько 16% від загального обсягу поставок газу до ЄС.

Посадовці ЄС переконані, що блок не потребує російського палива, навіть якщо це означає згоду на вищі ціни, щоб купувати газ в інших місцях. Але російський СПГ цього року склав 20% від загального обсягу морського імпорту палива в ЄС, порівняно з 15% минулого року, свідчать дані відстеження суден. Поширити

Експерти звертають увагу на те, що не весь російський СПГ, привезений до Європи, споживається в регіоні.