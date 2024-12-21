Это шокирует. ЕС покупает рекордные объемы российского СПГ

В 2024 году ЕС импортировал рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ). Официальный Брюссель утверждает, что пытается снизить зависимость от газа из страны-агрессорки на фоне ее войны против Украины, однако пока безуспешно.

Российский СПГ доминирует на европейском рынке

Согласно данным журналистов, по состоянию на середину декабря Европа импортировала рекордные 16,5 млн. тонн российского сжиженного газа.

Что важно понимать, в прошлом году речь шла о 15,18 млн. тонн.

Эти показатели прокомментировала Ана Мария Яллер-Макаревич, аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа.

То, что мы увидели в этом году, шокирует. Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его увеличиваем, — возмутилась экспертка. Поделиться

Де-факто это означает, что члены Евросоюза не могут добиться одной из своих главных целей.

Несмотря на это, что интересно, импорт российского газа в ЕС по трубопроводам сократился до минимума.

Импорт российского СПГ все еще разрешен и растет, что свидетельствует о том, что "паникующая" Европа все еще пытается отвыкнуть от дешевых поставок, отметила Яллер-Макаревич. Поделиться

Почему Европа до сих пор не смогла отказаться от российского СПГ

В первую очередь дело в том, что СПГ, поставляемый из российского терминала на Ямале в Европу, значительно дешевле, чем поступающий из Штатов газ.

В прошлом ЕС импортировал около двух пятых своего газа из России, большая часть которого поступала по трубопроводам.

Однако на сегодняшний день общий импорт газа из России, включая трубопроводный газ, составляет лишь около 16% от общего объема поставок газа в ЕС.

Чиновники ЕС убеждены, что блок не нуждается в российском топливе, даже если это означает согласие на более высокие цены, чтобы покупать газ в других местах. Поделиться

Эксперты обращают внимание, что не весь российский СПГ, привезенный в Европу, потребляется в регионе.