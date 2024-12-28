Що відомо про першу партію СПГ зі США до України

Відомо, що перша партія СПГ зі США була отримана компанією ДТЕК 27 грудня.

Партія приблизно 100 млн кубометрів газу або 1 ТВт-год енергії на борту "Gaslog Savannah" прибула в СПГ-термінал Ревітуса в Греції.

D.TRADING, європейська торгова дочірня компанія ДТЕК, викупила весь вантаж.

СПГ

За допомогою Греції та інших партнерів України буде проведено регазифікацію американського СПГ та передано через газові мережі ЄС до України.

Вантаж прямує через Грецію через пов'язані з війною обмеження на транзит СПГ Чорним морем та безпосередньо до України.

Замість цього компанія буде використовувати регазифікаційні термінали, такі як Ревітуса, разом з транскордонними трубопроводами, такими як ініціатива "Вертикальний коридор", за допомогою якого відбувається транспортування газу між Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Україною.

Що відомо про відмову України від транзиту російського газу до ЄС

На думку журналістів з Великої Британії, оскільки Україна ухвалила фінальне рішення про припинення транзиту російського газу через свою територію з 1 січня 2025 року, це може призвести до того, що РФ почне атакувати газову інфраструктуру України, чого не було раніше.

Не можна ігнорувати той факт, що Україна перебуває під тиском деяких європейських країн, зокрема Словаччини, які вимагають продовжити транзит російського газу.

Попри це, Київ згоден на транспортування газу з інших країн, якщо такий варіант задовольнить партнерів.