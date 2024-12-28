Украина с помощью Греции впервые получила партию сжиженного природного газа из США.
Главные тезисы
- Украина получила первую партию сжиженного природного газа от США, который из Греции и через страны ЕС прибудет в Украину.
- Инициатива 'Вертикальный коридор' позволит транспортировать газ от США через Грецию и другие страны в регионе, укрепляя энергетическую безопасность Украины.
- Успешная поставка и регазификация первой партии американского СПГ открывают перспективы для диверсификации и укрепления энергетической политики Украины в будущем.
Что известно о первой партии СПГ из США в Украину
Известно, что первая партия СПГ из США была получена компанией ДТЭК 27 декабря.
Партия примерно 100 млн кубометров газа или 1 ТВт-ч энергии на борту Gaslog Savannah прибыла в СПГ-терминал Ревитуса в Греции.
D.TRADING, европейская торговая дочерняя компания ДТЭК, выкупила весь груз.
С помощью Греции и других партнеров Украины будет проведена регазификация американского СПГ и передана через газовые сети ЕС в Украину.
Груз следует через Грецию через связанные с войной ограничения на транзит СПГ по Черному морю и непосредственно в Украину.
Вместо этого компания будет использовать регазификационные терминалы, такие как Ревитуса, вместе с трансграничными трубопроводами, такими как инициатива "Вертикальный коридор", посредством которой происходит транспортировка газа между Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Словакией, Молдовой и Украиной.
Что известно об отказе Украины от транзита российского газа в ЕС
По мнению журналистов из Великобритании, поскольку Украина приняла финальное решение о прекращении транзита российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года, это может привести к тому, что РФ начнет атаковать газовую инфраструктуру Украины, чего не было раньше.
Нельзя игнорировать тот факт, что Украина находится под давлением некоторых европейских стран, в частности, Словакии, требующих продолжить транзит российского газа.
Несмотря на это, Киев согласен на транспортировку газа из других стран, если такой вариант удовлетворит партнеров.
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