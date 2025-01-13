В мире назревает масштабное противостояние за поставки природного газа, что приведет к значительному повышению цен на голубое топливо для потребителей в странах ЕС и потере доступа к рынку беднейших стран Азии и Южной Америки.
Главные тезисы
- Спрос на газ вызывает противостояние между странами, влияя на конкуренцию и цены на мировом рынке энергоресурсов.
- Страны ЕС рискуют провалить целевые показатели по запасам газа из-за сокращения источников поставок из-за прекращения транзита российского газа.
- США планируют увеличить экспорт СПГ на 15%, став ключевым игроком на рынке, в то время как Россия сталкивается с потерей экспортных возможностей.
- Страны Азии имеют достаточные запасы газа, однако рост цен на СПГ вынуждает их искать альтернативные источники топлива.
- Прогнозируется, что к 2030 году на рынок поступит еще 175 миллионов тонн газа, что изменит конкурентоспособность и цены на глобальном рынке энергоресурсов.
Как спрос на газ провоцирует масштабное противостояние в мире
Как отмечают журналисты издания, впервые с 2022 года страны ЕС находятся под угрозой провала в достижении целевых показателей по запасам газа на следующий осенне-зимний период.
Источники поставок значительно сократились после прекращения по Украине транзита российского газа в начале 2025 года.
Энергетический аналитик MST Marquee в Сиднее Саул Кавоник отмечает, что для покрытия прогнозируемого спроса странам ЕС придется дополнительно покупать 10 миллионов тонн СПГ в год, что примерно на 10% больше, чем в 2024 году.
Это заставит ЕС изымать часть газа, который до этого импортировался в страны Азии.
В зависимости от того, как именно будет расти спрос, конкуренция приведет к росту цен, что сделает невозможным покупку голубого топлива для таких стран как Индия, Бангладеш и Египет.
Аналогичным образом покупать СПГ не смогут более бедные страны Южной Америки.
Риск также существует для Египта. В прошлом году эта страна неожиданно превратилась из экспортера СПГ в импортера. В Египте летом начались отключения электроэнергии, что спровоцировало рост импорта газа к рекордным показателям с 2017 года.
В этом году стране еще могут понадобиться дополнительные поставки, чтобы пережить летнюю жару.
Экспортеры в этой ситуации получают гораздо больше возможностей. Однако перспективы будут зависеть от запуска новых производственных мощностей.
В прошлом году рост был незначительным, поскольку Египет прекратил экспорт, а новый российский завод "Арктик СПГ 2" не смог начать работу из-за санкций США.
Чего ждать на рынке СПГ в течение этого года
В настоящее время США становятся ключевым игроком на рынке СПГ. Аналитики ожидают, что в текущем году США увеличат экспорт СПГ на 15% за счет увеличения добычи на месторождениях Plaquemines компании Venture Global LNG Inc. и Corpus Christi компании Cheniere Energy Inc.
Однако это пока еще находится под вопросом.
Компания Cheniere уже предупредила, что наращивание производства в этом году будет "относительно медленным".
В России, которая по-прежнему является вторым по величине источником СПГ в Европе, внимание будет сосредоточено на том, сможет ли страна сохранить свой экспорт в условиях западных санкций.
В настоящее время страны Азии имеют достаточные запасы газа, чтобы уступить Европе поставки.
Китайские импортеры СПГ перепродают партии с поставкой до марта и меньше закупают на спотовом рынке, где цены высоки.
Индийские импортеры газа обратились к более дешевым альтернативам, а Бангладеш был вынужден скорректировать закупочные тендеры после того, как цены оказались слишком высокими. Египет обратился к газойлю.
Начиная с 2026 года отложенные проекты должны наконец начать отгрузку топлива.
К 2030 году начнется поставка еще 175 миллионов тонн нового топлива, в основном из США и Катара, что может снизить цены и вернуть покупателей в страны, которые были вытеснены с этого года.
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