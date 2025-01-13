В мире назревает масштабное противостояние за поставки природного газа, что приведет к значительному повышению цен на голубое топливо для потребителей в странах ЕС и потере доступа к рынку беднейших стран Азии и Южной Америки.

Как спрос на газ провоцирует масштабное противостояние в мире

Как отмечают журналисты издания, впервые с 2022 года страны ЕС находятся под угрозой провала в достижении целевых показателей по запасам газа на следующий осенне-зимний период.

Источники поставок значительно сократились после прекращения по Украине транзита российского газа в начале 2025 года.

Энергетический аналитик MST Marquee в Сиднее Саул Кавоник отмечает, что для покрытия прогнозируемого спроса странам ЕС придется дополнительно покупать 10 миллионов тонн СПГ в год, что примерно на 10% больше, чем в 2024 году.

Танкер СПГ

Это заставит ЕС изымать часть газа, который до этого импортировался в страны Азии.

В зависимости от того, как именно будет расти спрос, конкуренция приведет к росту цен, что сделает невозможным покупку голубого топлива для таких стран как Индия, Бангладеш и Египет.

Аналогичным образом покупать СПГ не смогут более бедные страны Южной Америки.

Риск также существует для Египта. В прошлом году эта страна неожиданно превратилась из экспортера СПГ в импортера. В Египте летом начались отключения электроэнергии, что спровоцировало рост импорта газа к рекордным показателям с 2017 года.

В этом году стране еще могут понадобиться дополнительные поставки, чтобы пережить летнюю жару.

Экспортеры в этой ситуации получают гораздо больше возможностей. Однако перспективы будут зависеть от запуска новых производственных мощностей.

В прошлом году рост был незначительным, поскольку Египет прекратил экспорт, а новый российский завод "Арктик СПГ 2" не смог начать работу из-за санкций США.

Чего ждать на рынке СПГ в течение этого года

В настоящее время США становятся ключевым игроком на рынке СПГ. Аналитики ожидают, что в текущем году США увеличат экспорт СПГ на 15% за счет увеличения добычи на месторождениях Plaquemines компании Venture Global LNG Inc. и Corpus Christi компании Cheniere Energy Inc.

Однако это пока еще находится под вопросом.

Компания Cheniere уже предупредила, что наращивание производства в этом году будет "относительно медленным".

В России, которая по-прежнему является вторым по величине источником СПГ в Европе, внимание будет сосредоточено на том, сможет ли страна сохранить свой экспорт в условиях западных санкций.

В настоящее время страны Азии имеют достаточные запасы газа, чтобы уступить Европе поставки.

Китайские импортеры СПГ перепродают партии с поставкой до марта и меньше закупают на спотовом рынке, где цены высоки.

Индийские импортеры газа обратились к более дешевым альтернативам, а Бангладеш был вынужден скорректировать закупочные тендеры после того, как цены оказались слишком высокими. Египет обратился к газойлю.

Начиная с 2026 года отложенные проекты должны наконец начать отгрузку топлива.

К 2030 году начнется поставка еще 175 миллионов тонн нового топлива, в основном из США и Катара, что может снизить цены и вернуть покупателей в страны, которые были вытеснены с этого года.