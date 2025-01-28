Путін вигадав новий привід для продовження війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін почав цинічно брехати, що не може підписати мирний договір з Україною щодо припинення війни, оскільки, мовляв, Володимир Зеленський —

Путін продовжує верзти ахінею

Заява російського диктатора є максимально дивною, враховуючи той факт, що саме він є нелегітимним президентом РФ.

Вести переговори можна з ким завгодно. Тільки через свою нелегітимність він (Зеленський — ред.) не має права нічого підписувати. Володимир Путін Російський диктатор

Путін продовжує цинічно брехати, що повноваження президента України вже закінчилися, оскільки в українській Конституції не передбачено можливості їх продовження на час дії воєнного стану.

Проте, він додав, що це передбачено для Верховної Ради.

Потрібно, щоб юристи нам підтвердили легітимність тих людей, які будуть уповноважені українською державою підписувати ці угоди. Поширити

Російський диктатор звернув увагу на те, що коли Володимир Зеленський підписував указ про заборону переговорів з агресором, він був ще легітимним, а тому указ доведеться скасувати перед переговорами.

Путін визнав, що не може перемогти Захід

Нелегітимний президент РФ також збрехав, що війна нібито могла закінчитися ще у 2022 році.

За словами Путіна, тоді він намагався переконати команду Зеленського в тому, що "люди в ЛНР і ДНР" не хочуть бути у складі України.

Ідіть звідти, і все. На цьому все закінчиться, ніяких бойових дій [більше не буде], — згадує Путін, явно забуваючи про тодішні вимоги "демілатризації", "денацифікації" і нейтрального статусу України. Поширити

На переконання диктатора, Україна не зможе воювати, якщо Захід припинить підтримку.

Якщо припиняться гроші і, в широкому сенсі кажучи, патрони, все закінчиться через місяць-півтора-два, — бреше Путін. Поширити

Таким чином нелегітимний глава Кремля визнав, що Росія не може здолати Захід, який допомагає Україні вистояти у цій війні.