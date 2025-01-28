Путін вигадав новий привід для продовження війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін почав цинічно брехати, що не може підписати мирний договір з Україною щодо припинення війни, оскільки, мовляв, Володимир Зеленський —
нелегітимний президент.
Головні тези:
- Путін намагається виправдати продовження війни проти України.
- Російський диктатор визнав, що Росія не може перемогти Захід, який підтримує Україну у війні.
Путін продовжує верзти ахінею
Заява російського диктатора є максимально дивною, враховуючи той факт, що саме він є нелегітимним президентом РФ.
Путін продовжує цинічно брехати, що повноваження президента України вже закінчилися, оскільки в українській Конституції не передбачено можливості їх продовження на час дії воєнного стану.
Проте, він додав, що це передбачено для Верховної Ради.
Російський диктатор звернув увагу на те, що коли Володимир Зеленський підписував указ про заборону переговорів з агресором, він був ще легітимним, а тому указ доведеться скасувати перед переговорами.
Путін визнав, що не може перемогти Захід
Нелегітимний президент РФ також збрехав, що війна нібито могла закінчитися ще у 2022 році.
За словами Путіна, тоді він намагався переконати команду Зеленського в тому, що "люди в ЛНР і ДНР" не хочуть бути у складі України.
На переконання диктатора, Україна не зможе воювати, якщо Захід припинить підтримку.
Таким чином нелегітимний глава Кремля визнав, що Росія не може здолати Захід, який допомагає Україні вистояти у цій війні.
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