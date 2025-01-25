Путін надіслав сигнал росіянам після ультиматуму Трампа — відео

Російський диктатор Володимир Путін під час інтерв’ю на державному телебаченні офіційно заявив, що РФ навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом.

Путін відмовляється від завершення війни проти України

Свою позицію нелегітимний президент РФ озвучив 24 січня під час інтерв’ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Головний меседж Путіна до власного народу доволі простий та однозначний — у найближчому майбутньому війна проти України триватиме.

За словами диктатора, малоймовірно, що офіційна Москва братиме участь у мирних переговорах.

Окрім того, він вкотре цинічно збрехав, що війна Росії проти України є частиною ширшого конфлікту між РФ і Заходом.

Путін, ймовірно, використовує інтерв'ю із Зарубіним на російському державному телебаченні, щоб надіслати чіткий сигнал російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом, — наголошує команда ISW. Поширити

Що означає нова заява Путіна

На переконання американських аналітиків з Інституту вивчення війни, це інтерв’ю нелегітимного президента РФ також є спробою впливу на російські еліти, які хочуть врешті-решт зупинити війну проти України.

Таким чином Путін хоче дати всім зрозуміти, що жодних швидких шляхів досягнення миру не буде.

Ця заява вкотре демонструє незмінну позицію Путіна, який просуває наратив, що Україна є маріонеткою Заходу, а конфлікт є частиною глобального протистояння великих держав. Поширити

Ба більше, російський диктатор переконаний, що переговори щодо війни в Україні можуть бути досягнуті лише між США і Росією, без прямої участі офіційного Києва.