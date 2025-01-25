Путін надіслав сигнал росіянам після ультиматуму Трампа — відео
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін надіслав сигнал росіянам після ультиматуму Трампа — відео

Путін
Джерело:  ISW

Російський диктатор Володимир Путін під час інтерв’ю на державному телебаченні офіційно заявив, що РФ навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом.

Головні тези:

  • Фактично Путін відмовився від завершення війни проти України.
  • Інтерв'ю диктатора є спробою впливу на російські еліти та демонструє його позицію.
  • Путін вважає, що можливі лише переговори між США та Росією, без участі України.

Путін відмовляється від завершення війни проти України

Свою позицію нелегітимний президент РФ озвучив 24 січня під час інтерв’ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Головний меседж Путіна до власного народу доволі простий та однозначний — у найближчому майбутньому війна проти України триватиме.

За словами диктатора, малоймовірно, що офіційна Москва братиме участь у мирних переговорах.

Окрім того, він вкотре цинічно збрехав, що війна Росії проти України є частиною ширшого конфлікту між РФ і Заходом.

Путін, ймовірно, використовує інтерв'ю із Зарубіним на російському державному телебаченні, щоб надіслати чіткий сигнал російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом, — наголошує команда ISW.

Що означає нова заява Путіна

На переконання американських аналітиків з Інституту вивчення війни, це інтерв’ю нелегітимного президента РФ також є спробою впливу на російські еліти, які хочуть врешті-решт зупинити війну проти України.

Таким чином Путін хоче дати всім зрозуміти, що жодних швидких шляхів досягнення миру не буде.

Ця заява вкотре демонструє незмінну позицію Путіна, який просуває наратив, що Україна є маріонеткою Заходу, а конфлікт є частиною глобального протистояння великих держав.

Ба більше, російський диктатор переконаний, що переговори щодо війни в Україні можуть бути досягнуті лише між США і Росією, без прямої участі офіційного Києва.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
2024 рік став фатальним для армії РФ — дані Міноборони Британії
Міноборони Британії
армія РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Складна робота. Новий глава Держдепу виступив з заявою щодо України
Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розгляне новий варіант військової допомоги для України
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?