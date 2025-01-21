Складна робота. Новий глава Держдепу виступив з заявою щодо України

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо відверто зізнався, що завершити війну Росії проти України буде не так просто, як здавалося спочатку.
Головні тези:
- Марко Рубіо заявив про складність та трагічність війни РФ проти України.
- За словами американського дипломата, США мають відіграти ключову роль у процесі мирних перемовин між Києвом та Москвою.
Рубіо оцінив потенційні мирні перемовини
За його словами, переговори щодо припинення війни між Росією та Україною не будуть проходити публічно.
Окрім того, американський дипломат офіційно підтвердив, що США повинні відіграти роль у цьому процесі.
Журналісти попросили Марка Рубіо прокоментувати обіцянку президента США Дональда Трампа зупинити війну Росії проти України в перший день,.
Як зазначив політик, це дійсно “складна робота".
Як вважає американський дипломат, єдиний спосіб вирішити ці проблеми — "повернутися до прагматизму", а також "до серйозності".
Трамп виступив з новою заявою про війну РФ проти України
20 січня новий очільник Білого дому повідомив, що президент України Володимир Зеленський дійсно хоче укласти домовленість щодо завершення війни.
Дональд Трамп плекає надію, що російський диктатор Володимир Путін також отямиться й погодитися на мирні перемовини.
Як вважає Дональд Трамп, Путін власноруч руйнує Росію, продовжуючи вести загарбницьку війну проти України.
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