Складна робота. Новий глава Держдепу виступив з заявою щодо України

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо відверто зізнався, що завершити війну Росії проти України буде не так просто, як здавалося спочатку.

Рубіо оцінив потенційні мирні перемовини

За його словами, переговори щодо припинення війни між Росією та Україною не будуть проходити публічно.

Окрім того, американський дипломат офіційно підтвердив, що США повинні відіграти роль у цьому процесі.

Журналісти попросили Марка Рубіо прокоментувати обіцянку президента США Дональда Трампа зупинити війну Росії проти України в перший день,.

Як зазначив політик, це дійсно “складна робота".

Дивіться, це складний, трагічний конфлікт, який розпочав Володимир Путін (російський диктатор, — ред.), який завдав величезної шкоди Україні та Росії, я б стверджував, а також і стабільності Європи. Марк Рубіо Глава Держдепу США

Як вважає американський дипломат, єдиний спосіб вирішити ці проблеми — "повернутися до прагматизму", а також "до серйозності".

США мають тут зіграти свою роль. Ми підтримували України, але ця війна має закінчитися. Поширити

Трамп виступив з новою заявою про війну РФ проти України

20 січня новий очільник Білого дому повідомив, що президент України Володимир Зеленський дійсно хоче укласти домовленість щодо завершення війни.

Дональд Трамп плекає надію, що російський диктатор Володимир Путін також отямиться й погодитися на мирні перемовини.

Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я би сподівався, що він (Путін — ред.) хоче укласти угоду. Він не може бути в захваті від того, що у нього не все так добре. Поширити

Як вважає Дональд Трамп, Путін власноруч руйнує Росію, продовжуючи вести загарбницьку війну проти України.