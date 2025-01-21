Задушить економіку РФ. Трамп уже змінив свою позицію щодо Путіна

Експерти видання Time звернули увагу на те, як новий президент США Дональд Трамп почав публічно висловлюватися про російського диктатора Володимира Путіна. На їхнє переконання, в очільника Білого дома є всі інструменти, щоб зруйнувати ворожий режим.
Головні тези:
- Путін добиває економіку Росії, продовжуючи війну проти України.
- Трамп змінив свою позицію щодо Путіна після того, як дізнався що насправді відбувається в РФ.
Путін підштовхує Росію до прірви
Як зазначає президент Інституту лідерства керівників Єльського університету Джеффрі Зонненфельд, нелегітимний президент РФ скоротив реінвестування у свою промислову базу і захопив контроль над багатьма приватними підприємствами.
Саме війна Росії проти України поглинула її могутню промислову міць.
Ба більше, він прогнозує, що у разі правильного застосування санкцій російська економіка висітиме на волосині до Великодня.
Чому Трамп змінив своє ставлення до Путіна
На переконання експертів, це сталося саме тоді, коли президент США дізнався, наскільки слабкою стала економіка РФ через правління диктатора.
Як стверджують аналітики, Кремль встиг витратити свої резерви на чорний день, і Трамп має у своєму розпорядженні всі інструменти, щоб цим скористатися.
Насамперед йдеться про нафтові доходи як потужний стримувальний фактор.
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