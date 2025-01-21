Задушить економіку РФ. Трамп уже змінив свою позицію щодо Путіна

Експерти видання Time звернули увагу на те, як новий президент США Дональд Трамп почав публічно висловлюватися про російського диктатора Володимира Путіна. На їхнє переконання, в очільника Білого дома є всі інструменти, щоб зруйнувати ворожий режим.

Путін підштовхує Росію до прірви

Як зазначає президент Інституту лідерства керівників Єльського університету Джеффрі Зонненфельд, нелегітимний президент РФ скоротив реінвестування у свою промислову базу і захопив контроль над багатьма приватними підприємствами.

Саме війна Росії проти України поглинула її могутню промислову міць.

Росія перебуває у справжньому лиху, оскільки її економіка руйнується, Путін руйнує Росію. І що ще важливіше, повернення Трампа може скинути економіку Росії зі скелі, може завдати смертельного удару по хиткому режиму Путіна, — вважає професор. Поширити

Ба більше, він прогнозує, що у разі правильного застосування санкцій російська економіка висітиме на волосині до Великодня.

Те, що повернення Трампа може покласти край правлінню Путіна, здавалося немислимим кілька тижнів тому. Поширити

Чому Трамп змінив своє ставлення до Путіна

На переконання експертів, це сталося саме тоді, коли президент США дізнався, наскільки слабкою стала економіка РФ через правління диктатора.

Путін канібалізує продуктивну економіку, щоб фінансувати свою військову машину. Якщо Путін втратить кран непередбачених доходів від нафти, який підтримував його останні три роки, то режим Путіна майже напевно впаде. Поширити

Як стверджують аналітики, Кремль встиг витратити свої резерви на чорний день, і Трамп має у своєму розпорядженні всі інструменти, щоб цим скористатися.

Насамперед йдеться про нафтові доходи як потужний стримувальний фактор.