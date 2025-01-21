Задушит экономику РФ. Трамп уже изменил свое отношение к Путину

Эксперты издания Time обратили внимание на то, как новый президент США Дональд Трамп начал публично высказываться о российском диктаторе Владимире Путине. По их мнению, у главы Белого дома есть все инструменты, чтобы разрушить вражеский режим.
Главные тезисы
- Путин добивает экономику России, продолжая войну против Украины.
- Трамп изменил свою позицию по отношению к Путину после того, как узнал, что на самом деле происходит в РФ.
Путин подталкивает Россию к пропасти
Как отмечает президент Института лидерства руководителей Йельского университета Джеффри Зонненфельд, нелегитимный президент РФ сократил реинвестирование в свою промышленную базу и захватил контроль над частными предприятиями.
Именно война России против Украины поглотила ее могущественную промышленную мощь.
Более того, он прогнозирует, что в случае правильного применения санкций российская экономика будет висеть на волоске к Пасхе.
Почему Трамп изменил свое отношение к Путину
По мнению экспертов, это произошло именно тогда, когда президент США узнал, насколько слабой стала экономика РФ из-за правления диктатора.
Как утверждают аналитики, Кремль успел потратить свои резервы на черный день, а Трамп располагает всеми инструментами, чтобы этим воспользоваться.
В первую очередь речь идет о нефтяных доходах как мощном сдерживающем факторе.
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