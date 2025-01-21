Задушит экономику РФ. Трамп уже изменил свое отношение к Путину
Категория
Экономика
Дата публикации

Задушит экономику РФ. Трамп уже изменил свое отношение к Путину

Трамп
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Источник:  TIME

Эксперты издания Time обратили внимание на то, как новый президент США Дональд Трамп начал публично высказываться о российском диктаторе Владимире Путине. По их мнению, у главы Белого дома есть все инструменты, чтобы разрушить вражеский режим.

Главные тезисы

  • Путин добивает экономику России, продолжая войну против Украины.
  • Трамп изменил свою позицию по отношению к Путину после того, как узнал, что на самом деле происходит в РФ.

Путин подталкивает Россию к пропасти

Как отмечает президент Института лидерства руководителей Йельского университета Джеффри Зонненфельд, нелегитимный президент РФ сократил реинвестирование в свою промышленную базу и захватил контроль над частными предприятиями.

Именно война России против Украины поглотила ее могущественную промышленную мощь.

Россия находится в настоящей беде, поскольку ее экономика рушится, Путин рушит Россию. И что еще важнее, возвращение Трампа может сбросить экономику России со скалы, может нанести смертельный удар по шаткому режиму Путина, — считает профессор.

Более того, он прогнозирует, что в случае правильного применения санкций российская экономика будет висеть на волоске к Пасхе.

То, что возвращение Трампа может покончить с правлением Путина, казалось немыслимым несколько недель назад.

Почему Трамп изменил свое отношение к Путину

По мнению экспертов, это произошло именно тогда, когда президент США узнал, насколько слабой стала экономика РФ из-за правления диктатора.

Путин каннибализует производительную экономику, чтобы финансировать свою военную машину. Если Путин потеряет кран непредвиденных доходов от нефти, который поддерживал его последние три года, то режим Путина почти наверняка упадет.

Как утверждают аналитики, Кремль успел потратить свои резервы на черный день, а Трамп располагает всеми инструментами, чтобы этим воспользоваться.

В первую очередь речь идет о нефтяных доходах как мощном сдерживающем факторе.

У Трампа есть возможность пронзить пропагандистский воздушный шар Путина и задушить экономику России до точки коллапса, если он решит это сделать.

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