Сложная работа. Новый глава Госдепа выступил с заявлением касательно Украины

Шеф американской дипломатии Марко Рубио откровенно признался, что завершить войну России против Украины будет не так просто, как казалось вначале.

Рубио оценил потенциальные мирные переговоры

По его словам, переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной не будут проходить публично.

Кроме того, американский дипломат официально подтвердил, что США должны играть роль в этом процессе.

Журналисты попросили Марка Рубио прокомментировать обещание президента США Дональда Трампа остановить войну России против Украины в первый день.

Как отметил политик, это действительно "сложная работа".

Смотрите, это сложный, трагический конфликт, который начал Владимир Путин (российский диктатор, — ред.), нанесший огромный ущерб Украине и России, я бы утверждал, а также и стабильности Европы. Марк Рубио Глава Госдепа США

Как считает американский дипломат, единственный способ решить эти проблемы — "вернуться к прагматизму", а также "к серьезности".

США должны здесь сыграть свою роль. Мы поддерживали Украину, но эта война должна закончиться. Поделиться

Трамп выступил с новым заявлением о войне РФ против Украины

20 января новый глава Белого дома сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет заключить договоренность о завершении войны.

Дональд Трамп питает надежду, что российский диктатор Владимир Путин также придет в себя и согласится на мирные переговоры.

Думаю, у России есть большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он (Путин — ред.) хочет заключить соглашение. Поделиться

Как считает Дональд Трамп, Путин собственноручно разрушает Россию, продолжая вести захватническую войну против Украины.