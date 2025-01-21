Сложная работа. Новый глава Госдепа выступил с заявлением касательно Украины

Шеф американской дипломатии Марко Рубио откровенно признался, что завершить войну России против Украины будет не так просто, как казалось вначале.
Главные тезисы
- Марко Рубио заявил о сложности и трагичности войны РФ против Украины.
- По словам американского дипломата, США должны играть ключевую роль в процессе мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Рубио оценил потенциальные мирные переговоры
По его словам, переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной не будут проходить публично.
Кроме того, американский дипломат официально подтвердил, что США должны играть роль в этом процессе.
Журналисты попросили Марка Рубио прокомментировать обещание президента США Дональда Трампа остановить войну России против Украины в первый день.
Как отметил политик, это действительно "сложная работа".
Как считает американский дипломат, единственный способ решить эти проблемы — "вернуться к прагматизму", а также "к серьезности".
Трамп выступил с новым заявлением о войне РФ против Украины
20 января новый глава Белого дома сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет заключить договоренность о завершении войны.
Дональд Трамп питает надежду, что российский диктатор Владимир Путин также придет в себя и согласится на мирные переговоры.
Как считает Дональд Трамп, Путин собственноручно разрушает Россию, продолжая вести захватническую войну против Украины.
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