2024 рік став фатальним для армії РФ — дані Міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що протягом минулого року російські війська зазнали рекордних втрат загиблими й пораненими у загарбницькій війні проти України.
Головні тези:
- У грудні 2024 року загинуло більше солдатів РФ, ніж у будь-який інший місяць війни.
- Генштаб повідомив, що станом на 19 січня 2025 року армія України знищила значну кількість російської техніки та військовослужбовців.
Армія РФ побила новий антирекорд
Згідно з даними британських розвідників, у грудні 2024 року солдатів РФ загинуло більше, ніж у будь-який інший місяць війни.
Окрім того, Міноборони Британії оприлюднило кількість ворожих втрат за кожен рік повномасштабного вторгнення.
Що важливо розуміти, у 2022-му росіяни втратили загиблими і пораненими 105 960 військовослужбовців, у 2023-му — 252 940, у 2024 році — 429 660 військовослужбовців.
Згідно з даними офіційного Лондона, за майже 3 роки повномасштабної війни втрати РФ перевищили 790 тисяч.
Втрати армії РФ станом на 19 січня 2025 року
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9811 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 20 412 (+18) од.;
артилерійських систем — 22 055 (+15) од.;
РСЗВ — 1262 од.;
засоби ППО — 1046 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 22 615 (+36) од.;
крилатих ракет — 3051 (+2) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 34 401 (+76) од.;
спеціальної техніки — 3700 (+1) од.
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