2024 рік став фатальним для армії РФ — дані Міноборони Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

2024 рік став фатальним для армії РФ — дані Міноборони Британії

Міноборони Британії
армія РФ
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Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що протягом минулого року російські війська зазнали рекордних втрат загиблими й пораненими у загарбницькій війні проти України.

Головні тези:

  • У грудні 2024 року загинуло більше солдатів РФ, ніж у будь-який інший місяць війни.
  • Генштаб повідомив, що станом на 19 січня 2025 року армія України знищила значну кількість російської техніки та військовослужбовців.

Армія РФ побила новий антирекорд

Згідно з даними британських розвідників, у грудні 2024 року солдатів РФ загинуло більше, ніж у будь-який інший місяць війни.

Росія зазнала більше втрат в Україні за останні місяці, ніж за будь-який інший період її незаконного вторгнення, — йдеться в заяві оборонного відомства.

Окрім того, Міноборони Британії оприлюднило кількість ворожих втрат за кожен рік повномасштабного вторгнення.

Що важливо розуміти, у 2022-му росіяни втратили загиблими і пораненими 105 960 військовослужбовців, у 2023-му — 252 940, у 2024 році — 429 660 військовослужбовців.

Згідно з даними офіційного Лондона, за майже 3 роки повномасштабної війни втрати РФ перевищили 790 тисяч.

Що ж до 2024 року, то, як свідчать дані, починаючи з червня, кількість втрат росіян лише зростала. Якщо у червні вона становила 34 890 вбитих і поранених, то у грудні — 48 670.

Втрати армії РФ станом на 19 січня 2025 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9811 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 20 412 (+18) од.;

  • артилерійських систем — 22 055 (+15) од.;

  • РСЗВ — 1262 од.;

  • засоби ППО — 1046 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 22 615 (+36) од.;

  • крилатих ракет — 3051 (+2) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 34 401 (+76) од.;

  • спеціальної техніки — 3700 (+1) од.

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