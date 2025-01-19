2024 рік став фатальним для армії РФ — дані Міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що протягом минулого року російські війська зазнали рекордних втрат загиблими й пораненими у загарбницькій війні проти України.

Армія РФ побила новий антирекорд

Згідно з даними британських розвідників, у грудні 2024 року солдатів РФ загинуло більше, ніж у будь-який інший місяць війни.

Росія зазнала більше втрат в Україні за останні місяці, ніж за будь-який інший період її незаконного вторгнення, — йдеться в заяві оборонного відомства. Поширити

Окрім того, Міноборони Британії оприлюднило кількість ворожих втрат за кожен рік повномасштабного вторгнення.

Що важливо розуміти, у 2022-му росіяни втратили загиблими і пораненими 105 960 військовослужбовців, у 2023-му — 252 940, у 2024 році — 429 660 військовослужбовців.

Згідно з даними офіційного Лондона, за майже 3 роки повномасштабної війни втрати РФ перевищили 790 тисяч.

Що ж до 2024 року, то, як свідчать дані, починаючи з червня, кількість втрат росіян лише зростала. Якщо у червні вона становила 34 890 вбитих і поранених, то у грудні — 48 670. Поширити

2022: 105,960

2023: 252,940

2024: 429,660



Russia has suffered more casualties in Ukraine in recent months than in any other period of their illegal invasion. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EKlLKODawH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 19, 2025

Втрати армії РФ станом на 19 січня 2025 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1580 російських загарбників, а з техніки знищено: