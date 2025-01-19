Росія вдвічі зменшили витрати боєприпасів — Сирський назвав причину
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдвічі зменшили витрати боєприпасів — Сирський назвав причину

Сирський
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Джерело:  ТСН

Як повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, завдяки потужним ударам України по цілях на території Росії норми витрати боєприпасів у ворожій армії зменшилися фактично вдвічі.

Головні тези:

  • Сирський підтвердив, що стратегія України у війні проти РФ виявилася дійсно ефективною.
  • Генштаб ЗСУ повідомив, що наразі відбувається на фронті.

Сирський розповів про ще одну перемогу України

Журналісти попросили головкома конкретно пояснити, як удари Сили оборони України вплинули на військові спроможності російських загарбників.

Вже декілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів у російській армії зменшились практично вдвічі. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз значно менше.О

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський звернув увагу на те, що Україна уражає на території РФ переважно воєнні об’єкти, фабрики або заводи.

Що важливо розуміти, саме вони виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення, і об'єкти нафтопереробної промисловості противника.

Що відомо про ситуацію на фронті 19 січня

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом поточної доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

Українські воїни зупиняють армію РФ, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Протягом цієї доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Прогрес, Романівка, Грабовське, Покровки Сумської області; Леміщине Харківської області; Леонівка, Медведівка, Берилівка Чернігівської області. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали населені пункти Олександрівка Сумської області та Грем’яч Чернігівської області.

Варто також зазначити, що на Курському напрямку бійці ЗСУ відбивають одну атаку російських загарбників, всього на даний час вже зафіксовано чотири боєзіткнення.

Армія РФ завдала 2 авіаційних удари двома керованими бомбами по населеним пунктам та позиціям Сил оборони, крім того, здійснила 196 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.

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