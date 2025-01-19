Росія вдвічі зменшили витрати боєприпасів — Сирський назвав причину

Як повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, завдяки потужним ударам України по цілях на території Росії норми витрати боєприпасів у ворожій армії зменшилися фактично вдвічі.
Головні тези:
- Сирський підтвердив, що стратегія України у війні проти РФ виявилася дійсно ефективною.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що наразі відбувається на фронті.
Сирський розповів про ще одну перемогу України
Журналісти попросили головкома конкретно пояснити, як удари Сили оборони України вплинули на військові спроможності російських загарбників.
Сирський звернув увагу на те, що Україна уражає на території РФ переважно воєнні об’єкти, фабрики або заводи.
Що важливо розуміти, саме вони виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення, і об'єкти нафтопереробної промисловості противника.
Що відомо про ситуацію на фронті 19 січня
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом поточної доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.
Українські воїни зупиняють армію РФ, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Варто також зазначити, що на Курському напрямку бійці ЗСУ відбивають одну атаку російських загарбників, всього на даний час вже зафіксовано чотири боєзіткнення.
Армія РФ завдала 2 авіаційних удари двома керованими бомбами по населеним пунктам та позиціям Сил оборони, крім того, здійснила 196 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.
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