Как сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, благодаря мощным ударам Украины по целям на территории России нормы расхода боеприпасов во вражеской армии уменьшились фактически вдвое.

Сырский рассказал о еще одной победе Украины

Журналисты попросили главкома объяснить, как удары Силы обороны Украины повлияли на военные способности российских захватчиков.

Уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в армии РФ уменьшились практически вдвое. Если раньше эта цифра достигала 40 тысяч в сутки, то сейчас значительно меньше. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский обратил внимание на то, что Украина поражает на территории РФ преимущественно военные объекты, фабрики или заводы.

Что важно понимать, именно они производят боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения и объекты нефтеперерабатывающей промышленности противника.

Что известно о ситуации на фронте 19 января

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Украинские воины останавливают армию РФ, держат рубежи и разрушают планы россиян.

В течение этих суток противник с территории России нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Прогресс, Романовка, Грабовское, Покровки Сумской области; Лемищине Харьковской области; Леоновка, Медведевка, Бериловка в Черниговской области. Поделиться

Следует также отметить, что на Курском направлении бойцы ВСУ отбивают одну атаку российских захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано четыре боестолкновения.