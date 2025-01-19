Россия вдвое уменьшила расходы боеприпасов — Сырский назвал причину

Как сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, благодаря мощным ударам Украины по целям на территории России нормы расхода боеприпасов во вражеской армии уменьшились фактически вдвое.
Главные тезисы
- Сырский подтвердил, что стратегия Украины в войне против РФ оказалась действительно эффективной.
- Генштаб ВСУ сообщил, что сейчас происходит на фронте.
Сырский рассказал о еще одной победе Украины
Журналисты попросили главкома объяснить, как удары Силы обороны Украины повлияли на военные способности российских захватчиков.
Сырский обратил внимание на то, что Украина поражает на территории РФ преимущественно военные объекты, фабрики или заводы.
Что важно понимать, именно они производят боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения и объекты нефтеперерабатывающей промышленности противника.
Что известно о ситуации на фронте 19 января
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток на фронте произошло 125 боевых столкновений.
Украинские воины останавливают армию РФ, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Следует также отметить, что на Курском направлении бойцы ВСУ отбивают одну атаку российских захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано четыре боестолкновения.
Армия РФ нанесла 2 авиационных удара двумя управляемыми бомбами по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершила 196 артиллерийских обстрелов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.
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