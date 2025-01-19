Генштаб ВСУ заявил о ряде существенных недостатков в 156-й бригаде

В украинском войске начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом. В настоящее время она работает в 156-й отдельной механизированной бригаде.

Что происходит в 156-й бригаде

Стоит отметить, что комплексная группа Генштаба начала свою работу по решению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Главная цель работы — проверка хода формирования бригады и оказания всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.

В настоящее время военная часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по одновременному отбору персонала на профессиональную подготовку. Поделиться

Кроме того, увазано, что во время проверки был выявлен ряд существенных недостатков для устранения которых определены задачи Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

О чем идет речь:

замене части руководящего состава бригады и назначении командира с боевым и практическим опытом прохождением службы на командных должностях; перевод в часть офицеров и сержантов, ранее участвовавших в боевых действиях с целью наращивания боевых способностей 156 ОМБр; повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке; повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БПЛА и операторов РЭС, а также решение ряда других вопросов, влияющих на результаты боевых действий.

Генштаб обращает внимание на то, что ошибки, случившиеся при формировании и подготовке 155-й бригады имени Анны Киевской, учтены.