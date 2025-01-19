Генштаб ВСУ заявил о ряде существенных недостатков в 156-й бригаде

В украинском войске начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом. В настоящее время она работает в 156-й отдельной механизированной бригаде.
Главные тезисы
- В 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ выявлен ряд существенных недостатков, устранение которых требует определенных мер.
- Главная цель деятельности комплексной группы Генштаба в бригаде – улучшение организации и подготовки к боевым действиям.
- Среди рекомендаций Генштаба – замена руководящего состава, повышение качества практических занятий и интенсивности подготовки пилотов и операторов РЭБ.
Что происходит в 156-й бригаде
Стоит отметить, что комплексная группа Генштаба начала свою работу по решению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Главная цель работы — проверка хода формирования бригады и оказания всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.
Кроме того, увазано, что во время проверки был выявлен ряд существенных недостатков для устранения которых определены задачи Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
О чем идет речь:
замене части руководящего состава бригады и назначении командира с боевым и практическим опытом прохождением службы на командных должностях;
перевод в часть офицеров и сержантов, ранее участвовавших в боевых действиях с целью наращивания боевых способностей 156 ОМБр;
повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;
повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БПЛА и операторов РЭС, а также решение ряда других вопросов, влияющих на результаты боевых действий.
Генштаб обращает внимание на то, что ошибки, случившиеся при формировании и подготовке 155-й бригады имени Анны Киевской, учтены.
Кроме того, принимаются меры по их недопущению в будущем.
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