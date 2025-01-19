Генштаб ВСУ заявил о ряде существенных недостатков в 156-й бригаде
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ заявил о ряде существенных недостатков в 156-й бригаде

Генштаб ВСУ
Сырский
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В украинском войске начала работу комплексная группа Генерального штаба во главе с заместителем Главнокомандующего ВС Украины полковником Олегом Апостолом. В настоящее время она работает в 156-й отдельной механизированной бригаде.

Главные тезисы

  • В 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ выявлен ряд существенных недостатков, устранение которых требует определенных мер.
  • Главная цель деятельности комплексной группы Генштаба в бригаде – улучшение организации и подготовки к боевым действиям.
  • Среди рекомендаций Генштаба – замена руководящего состава, повышение качества практических занятий и интенсивности подготовки пилотов и операторов РЭБ.

Что происходит в 156-й бригаде

Стоит отметить, что комплексная группа Генштаба начала свою работу по решению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Главная цель работы — проверка хода формирования бригады и оказания всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.

В настоящее время военная часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по одновременному отбору персонала на профессиональную подготовку.

Кроме того, увазано, что во время проверки был выявлен ряд существенных недостатков для устранения которых определены задачи Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

О чем идет речь:

  1. замене части руководящего состава бригады и назначении командира с боевым и практическим опытом прохождением службы на командных должностях;

  2. перевод в часть офицеров и сержантов, ранее участвовавших в боевых действиях с целью наращивания боевых способностей 156 ОМБр;

  3. повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;

  4. повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БПЛА и операторов РЭС, а также решение ряда других вопросов, влияющих на результаты боевых действий.

Генштаб обращает внимание на то, что ошибки, случившиеся при формировании и подготовке 155-й бригады имени Анны Киевской, учтены.

Кроме того, принимаются меры по их недопущению в будущем.

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