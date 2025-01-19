Генштаб ЗСУ заявив про низку суттєвих недоліків у 156-й бригаді

В українському війську розпочала роботу комплексна група Генерального штабу на чолі із заступником Головнокомандувача ЗС України полковником Олегом Апостолом. Наразі вона працює в 156-й окремій механізованій бригаді.
Головні тези:
- У 156-й окремій механізованій бригаді ЗСУ виявлено низку суттєвих недоліків, усунення яких вимагає певних заходів.
- Головна мета діяльності комплексної групи Генштабу у бригаді - покращення організації та підготовки до бойових дій.
- Серед рекомендацій Генштабу - заміна керівного складу, підвищення якості практичних занять та інтенсивності підготовки пілотів та операторів РЕБ.
Що відбувається у 156-й бригаді
Варто зазначити, що комплексна група Генштабу розпочала свою роботу на виконання рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Головна мета роботи — перевірка ходу формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації і підготовки до бойових дій.
Окрім того, наголошується, що під час перевірки було виявлено низку суттєвих недоліків для усунення яких визначені завдання Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.
Про що насамперед йдеться:
заміну частини керівного складу бригади і призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходженням служби на командних посадах;
переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156 ОМБр;
підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;
підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА і операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій.
Генштаб звертає увагу на те, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської враховані.
Окрім того, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-