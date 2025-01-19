2024 год стал роковым для армии РФ — данные Минобороны Британии

Министерство обороны Великобритании объявило, что в течение прошлого года российские войска понесли рекордные потери погибшими и ранеными в захватнической войне против Украины.

Армия РФ побила новый антирекорд

Согласно данным британских разведчиков, в декабре 2024 года солдат РФ погибло больше, чем в любой другой месяц войны.

Россия понесла больше потерь в Украине за последние месяцы, чем за любой другой период ее незаконного вторжения, — сказано в заявлении оборонного ведомства. Поделиться

Кроме того, Минобороны Британии обнародовало количество вражеских потерь за каждый год полномасштабного вторжения.

Что важно понимать, в 2022 году россияне потеряли погибшими и ранеными 105 960 военнослужащих, в 2023-м — 252 940, в 2024 году — 429 660 военнослужащих.

Согласно данным официального Лондона, за почти 3 года полномасштабной войны потери РФ превысили 790 тысяч.

Что касается 2024 года, то, как свидетельствуют данные, начиная с июня, количество потерь россиян только росло. Если в июне оно составляло 34890 убитых и раненых, то в декабре — 48670. Поделиться

2022: 105,960

2023: 252,940

2024: 429,660



Russia has suffered more casualties in Ukraine in recent months than in any other period of their illegal invasion. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EKlLKODawH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 19, 2025

Потери армии РФ по состоянию на 19 января 2025 года

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а из техники уничтожено: