2024 год стал роковым для армии РФ — данные Минобороны Британии
Категория
Украина
Дата публикации

2024 год стал роковым для армии РФ — данные Минобороны Британии

Минобороны Британии
армия РФ
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Министерство обороны Великобритании объявило, что в течение прошлого года российские войска понесли рекордные потери погибшими и ранеными в захватнической войне против Украины.

Главные тезисы

  • В декабре 2024 года погибло больше солдат РФ, чем в любой другой месяц войны.
  • Генштаб сообщил, что на 19 января 2025 года армия Украины уничтожила значительное количество российской техники и военнослужащих.

Армия РФ побила новый антирекорд

Согласно данным британских разведчиков, в декабре 2024 года солдат РФ погибло больше, чем в любой другой месяц войны.

Россия понесла больше потерь в Украине за последние месяцы, чем за любой другой период ее незаконного вторжения, — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, Минобороны Британии обнародовало количество вражеских потерь за каждый год полномасштабного вторжения.

Что важно понимать, в 2022 году россияне потеряли погибшими и ранеными 105 960 военнослужащих, в 2023-м — 252 940, в 2024 году — 429 660 военнослужащих.

Согласно данным официального Лондона, за почти 3 года полномасштабной войны потери РФ превысили 790 тысяч.

Что касается 2024 года, то, как свидетельствуют данные, начиная с июня, количество потерь россиян только росло. Если в июне оно составляло 34890 убитых и раненых, то в декабре — 48670.

Потери армии РФ по состоянию на 19 января 2025 года

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

  • танков — 9811 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 412 (+18) ед;

  • артиллерийских систем — 22 055 (+15) ед;

  • РСЗО — 1262 ед.;

  • средства ПВО — 1046 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 22 615 (+36) ед;

  • крылатых ракет — 3051 (+2) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 34 401 (+76) ед;

  • специальной техники — 3700 (+1) ед.

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