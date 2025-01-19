2024 год стал роковым для армии РФ — данные Минобороны Британии

Министерство обороны Великобритании объявило, что в течение прошлого года российские войска понесли рекордные потери погибшими и ранеными в захватнической войне против Украины.
Главные тезисы
- В декабре 2024 года погибло больше солдат РФ, чем в любой другой месяц войны.
- Генштаб сообщил, что на 19 января 2025 года армия Украины уничтожила значительное количество российской техники и военнослужащих.
Армия РФ побила новый антирекорд
Согласно данным британских разведчиков, в декабре 2024 года солдат РФ погибло больше, чем в любой другой месяц войны.
Кроме того, Минобороны Британии обнародовало количество вражеских потерь за каждый год полномасштабного вторжения.
Что важно понимать, в 2022 году россияне потеряли погибшими и ранеными 105 960 военнослужащих, в 2023-м — 252 940, в 2024 году — 429 660 военнослужащих.
Согласно данным официального Лондона, за почти 3 года полномасштабной войны потери РФ превысили 790 тысяч.
Потери армии РФ по состоянию на 19 января 2025 года
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков — 9811 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 20 412 (+18) ед;
артиллерийских систем — 22 055 (+15) ед;
РСЗО — 1262 ед.;
средства ПВО — 1046 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 22 615 (+36) ед;
крылатых ракет — 3051 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 34 401 (+76) ед;
специальной техники — 3700 (+1) ед.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-