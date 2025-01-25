Трамп розгляне новий варіант військової допомоги для України

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог офіційно підтвердив, що Дональд Трамп розгляне можливість закупівлі американської зброї для України коштом доходів від заморожених російських активів.

Трамп може змінити підхід у наданні допомоги Україні

За словами спецпредставника, згаданий сценарій може стати частиною комплексного рішення.

Ключовий замисел полягає в тому, що не лише посилити Україну у війні проти Росії, а також зміцнити американську оборонну промисловість.

Ми дуже багато разів обговорювали використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї. Кіт Келлог Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ

На цьому тлі Келлог звернув увагу на те, що саме озброєння залишається головним елементом для повернення миру в Україну.

Попри це, не можна забувати й про інші важливі фактори, до прикладу, дипломатію та економічний тиск.

За словами спецпредставника, наразі ідея спрямування російських активів на потреби української оборони залишається "на столі".

Озброєння України все ще є важливим елементом, але це лише частина загальної картини. Використання заморожених активів для фінансування купівлі зброї — це варіант, який президент Сполучених Штатів буде розглядати, — додав Келлог. Поширити

Україна та Італія також обговорюють цю ідею

11 січня офіційні Київ та Рим обговорили можливість використання доходів від заморожених активів РФ для закупівлі систем ППО італійського виробництва і боєприпасів до них.

Це була одна з головних тем переговорів заступника міністра оборони Анатолія Клочка з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.

Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України, — сказав Клочко. Поширити

Також відомо, що українська делегація мала можливість ознайомитися з продукцією італійських оборонних компаній.