Трамп розгляне новий варіант військової допомоги для України
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Трамп розгляне новий варіант військової допомоги для України

Трамп
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Джерело:  Fox News

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог офіційно підтвердив, що Дональд Трамп розгляне можливість закупівлі американської зброї для України коштом доходів від заморожених російських активів.

Головні тези:

  • Важливий аспект - посилення позицій України відносно Росії та зміцнення американської оборонної промисловості.
  • Для досягнення миру в Україні необхідна не лише озброєння, а й дипломатія та економічний тиск.
  • Україна та Італія вивчають можливість використання доходів від заморожених активів РФ для закупівлі систем ППО та боєприпасів.

Трамп може змінити підхід у наданні допомоги Україні

За словами спецпредставника, згаданий сценарій може стати частиною комплексного рішення.

Ключовий замисел полягає в тому, що не лише посилити Україну у війні проти Росії, а також зміцнити американську оборонну промисловість.

Ми дуже багато разів обговорювали використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ

На цьому тлі Келлог звернув увагу на те, що саме озброєння залишається головним елементом для повернення миру в Україну.

Попри це, не можна забувати й про інші важливі фактори, до прикладу, дипломатію та економічний тиск.

За словами спецпредставника, наразі ідея спрямування російських активів на потреби української оборони залишається "на столі".

Озброєння України все ще є важливим елементом, але це лише частина загальної картини. Використання заморожених активів для фінансування купівлі зброї — це варіант, який президент Сполучених Штатів буде розглядати, — додав Келлог.

Україна та Італія також обговорюють цю ідею

11 січня офіційні Київ та Рим обговорили можливість використання доходів від заморожених активів РФ для закупівлі систем ППО італійського виробництва і боєприпасів до них.

Це була одна з головних тем переговорів заступника міністра оборони Анатолія Клочка з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.

Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України, — сказав Клочко.

Також відомо, що українська делегація мала можливість ознайомитися з продукцією італійських оборонних компаній.

Київ та Рим домовилися продовжити роботу для реалізації ідеї щодо створення спільних промислових проєктів.

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