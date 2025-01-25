Трамп розгляне новий варіант військової допомоги для України

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог офіційно підтвердив, що Дональд Трамп розгляне можливість закупівлі американської зброї для України коштом доходів від заморожених російських активів.
Головні тези:
- Важливий аспект - посилення позицій України відносно Росії та зміцнення американської оборонної промисловості.
- Для досягнення миру в Україні необхідна не лише озброєння, а й дипломатія та економічний тиск.
- Україна та Італія вивчають можливість використання доходів від заморожених активів РФ для закупівлі систем ППО та боєприпасів.
Трамп може змінити підхід у наданні допомоги Україні
За словами спецпредставника, згаданий сценарій може стати частиною комплексного рішення.
Ключовий замисел полягає в тому, що не лише посилити Україну у війні проти Росії, а також зміцнити американську оборонну промисловість.
На цьому тлі Келлог звернув увагу на те, що саме озброєння залишається головним елементом для повернення миру в Україну.
Попри це, не можна забувати й про інші важливі фактори, до прикладу, дипломатію та економічний тиск.
За словами спецпредставника, наразі ідея спрямування російських активів на потреби української оборони залишається "на столі".
Україна та Італія також обговорюють цю ідею
11 січня офіційні Київ та Рим обговорили можливість використання доходів від заморожених активів РФ для закупівлі систем ППО італійського виробництва і боєприпасів до них.
Це була одна з головних тем переговорів заступника міністра оборони Анатолія Клочка з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.
Також відомо, що українська делегація мала можливість ознайомитися з продукцією італійських оборонних компаній.
Київ та Рим домовилися продовжити роботу для реалізації ідеї щодо створення спільних промислових проєктів.
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