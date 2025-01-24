Чому Путін проігнорував ультиматум Трампа — заява Пєскова

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна Росії проти України нібито не залежить від світових цін на нафту.

Росія не збирається зупиняти війну

Спікер російського диктатора публічно прокоментував заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що зниження ціни на нафту може покласти край війні в Україні.

Ні, цей конфлікт не залежить від цін на нафту, — цинічно заявив Дмитро Пєсков. Поширити

Окрім того, речник Кремля повторив традиційну вигадку Москви про надуману "загрозу для Росії".

Цей конфлікт відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації, через загрозу росіянам, які живуть на відомих територіях, і через небажання та повну відмову американців та європейців дослухатися до занепокоєнь Росії, і це не пов'язано з цінами на нафту, — безсоромно набрехав спікер Путіна. Поширити

Трамп закликав Путіна укласти "угоду" для завершення війни

22 січня американський лідер де-факто висунув ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну.

Дональд Трамп почав з того, що "не хоче нашкодити Росії", "любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним".

З огляду на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику ПОСЛУГУ. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ. Дональд Трамп Президент США

Окрім того, очільник Білого дому пригрозив: якщо "найближчим часом" не буде укладено "угоди" про припинення війни, в нього не буде "іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".