Чому Путін проігнорував ультиматум Трампа — заява Пєскова

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна Росії проти України нібито не залежить від світових цін на нафту.
Головні тези:
- Путіна не злякав ультиматум президент США.
- Трамп погрожує Росії високими податками і санкціями, якщо війна проти України не буде завершена.
Росія не збирається зупиняти війну
Спікер російського диктатора публічно прокоментував заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що зниження ціни на нафту може покласти край війні в Україні.
Окрім того, речник Кремля повторив традиційну вигадку Москви про надуману "загрозу для Росії".
Трамп закликав Путіна укласти "угоду" для завершення війни
22 січня американський лідер де-факто висунув ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну.
Дональд Трамп почав з того, що "не хоче нашкодити Росії", "любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним".
Окрім того, очільник Білого дому пригрозив: якщо "найближчим часом" не буде укладено "угоди" про припинення війни, в нього не буде "іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".
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