Почему Путин проигнорировал ультиматум Трампа — заявление Пескова

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины якобы не зависит от мировых цен на нефть.

Россия не собирается останавливать войну

Спикер российского диктатора публично прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что снижение цены на нефть может положить конец войне в Украине.

Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть, — цинично заявил Дмитрий Песков. Поделиться

Кроме того, спикер Кремля повторил традиционную выдумку Москвы о надуманной "угрозе для России".

Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы россиянам, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к беспокойству России, и это не связано с ценами на нефть, — беззастенчиво наврал спикер Путина. Поделиться

Трамп призвал Путина заключить "соглашение" для завершения войны

22 января американский лидер де-факто выдвинул ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину.

Дональд Трамп начал с того, что "не хочет навредить России", "любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным".

Учитывая все это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую УСЛУГУ. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, глава Белого дома пригрозил: если "в ближайшее время" не будет заключено "соглашение" о прекращении войны, у него не будет "другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, к которым это относится".