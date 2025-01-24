Почему Путин проигнорировал ультиматум Трампа — заявление Пескова
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Почему Путин проигнорировал ультиматум Трампа — заявление Пескова

Песков
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины якобы не зависит от мировых цен на нефть.

Главные тезисы

  • Путина не испугал ультиматум президент США.
  • Трамп угрожает России высокими налогами и санкциями, если война против Украины не будет завершена.

Россия не собирается останавливать войну

Спикер российского диктатора публично прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что снижение цены на нефть может положить конец войне в Украине.

Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть, — цинично заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, спикер Кремля повторил традиционную выдумку Москвы о надуманной "угрозе для России".

Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы россиянам, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к беспокойству России, и это не связано с ценами на нефть, — беззастенчиво наврал спикер Путина.

Трамп призвал Путина заключить "соглашение" для завершения войны

22 января американский лидер де-факто выдвинул ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину.

Дональд Трамп начал с того, что "не хочет навредить России", "любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным".

Учитывая все это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую УСЛУГУ. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кроме того, глава Белого дома пригрозил: если "в ближайшее время" не будет заключено "соглашение" о прекращении войны, у него не будет "другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, к которым это относится".

Пришло время "ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЯ". БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯНО НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ!!!" — подытожил президент США.

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