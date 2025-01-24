Почему Путин проигнорировал ультиматум Трампа — заявление Пескова

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины якобы не зависит от мировых цен на нефть.
Главные тезисы
- Путина не испугал ультиматум президент США.
- Трамп угрожает России высокими налогами и санкциями, если война против Украины не будет завершена.
Россия не собирается останавливать войну
Спикер российского диктатора публично прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что снижение цены на нефть может положить конец войне в Украине.
Кроме того, спикер Кремля повторил традиционную выдумку Москвы о надуманной "угрозе для России".
Трамп призвал Путина заключить "соглашение" для завершения войны
22 января американский лидер де-факто выдвинул ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину.
Дональд Трамп начал с того, что "не хочет навредить России", "любит русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным".
Кроме того, глава Белого дома пригрозил: если "в ближайшее время" не будет заключено "соглашение" о прекращении войны, у него не будет "другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, к которым это относится".
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